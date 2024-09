Pénteken Magyarországra érkezik az ember, aki Orbán Viktor után szembenézett a Soros-birodalom fenevadjaival

Hogy Salvini miként élt vissza a hatalommal, amikor azt tette, ami a joga és egyben a kötelessége – az nagy talány; ha egyáltalán komolyan vesszük a vádat. A kormány tagjaként ugyanis felesküdött az olasz alkotmány és a törvények betartására és betartatására – ami kimondja, hogy minden állampolgárnak „szent kötelessége” a haza védelme. Az illegális migráció, azaz a tiltott határátkelés pedig önmagában bűncselekmény minden jogállamban.

Salvini valójában nem tett mást, mint amit a szíve és az olasz alkotmány diktált: megakadályozott egy bűncselekményt és megvédte a hazáját.

De a csapda lényege éppen ez volt – Sorosék egy olyan helyzetet teremtettek, aminek „hála” Salvnit máig lehet „ellenségként” (erre a kifejezésre még később visszatérünk!) üldözni.

A vád tehát több sebből is vérzik, de mivel az „áldozat” (erre a meghatározásra is visszatérünk majd!) egy Soros-szervezet (Open Arms), illetve több mint egy századnyi illegális bevándorló, így nem csodálkozunk. Legalábbis nekünk, magyaroknak nem meglepetés, ami most az olasz miniszterelnök-helyettessel történik.