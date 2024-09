Íme a bizonyítékok: összehangolt támadást indított a Soros-hálózat az MCC ellen

Nemrég egyébként újabb lejárató cikkel próbálkozott a Direkt36, amelyben kételyét fogalmazta meg az MCC-s előadók szakmai tudását és tevékenységét illetően – pedig van köztük NMHH-elnök, Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró, egykori nagykövet, Magyar Érdemrend tisztikeresztjével díjazott egyetemi tanár, miniszteri biztos és nemzetközileg elismert újságíró is. Mint az Origo megírta: a Direkt36-ot többféleképpen is finanszírozzák külföldről, egyik fő támogatója Soros György, de rajta kívül is komoly összegeket kap, miközben munkatársait képezték a tengerentúlon.