Mi lehet az állítólagos felvételeken, amitől úgy retteg Magyar Péter?

További érdekes kérdés, hogy ha valóban május óta zsarolja Vogel Evelin a Tisza Pártot, akkor miért csak most tesznek feljelentést. Erre az ellentmondásra igyekezett választ adni Magyar Péter amikor a már említett bejegyzésében azt írta: „Evelint a történtek és a fenyegetései ellenére az utolsó pillanatig meg akartuk óvni a büntetőjogi és politikai következményektől. Megkértük, hogy próbáljon kifarolni a Fidesz vezetésével megkötött megállapodásból, de ő láthatóan másképp döntött.”

Az is felettébb furcsa, hogy Magyar Péter azt állítja, ismeri a „Fidesszel kötött piszkos alku” részleteit. Ugyanakkor elég nehezen képzelhető el, hogy egy ilyen megállapodás olyan részleteit, mint például a lefizetett személynek járó havi juttatás összege az érintettek mások tudomására hoznák, nem pedig a legnagyobb titoktartással kezelnék az üzelmeiket.

Mégis hol vannak a rejtélyes hangfelvételek?

Ráadásul Vogel Evelin az Indexnek adott interjúban nem beszélt semmilyen hangfelvételről, de még csak nem is támadta vehemensen Magyar Pétert. Megfogalmazott ugyan kritikákat, elmondott néhány a pártelnök számára esetleg kellemetlen anekdotát, de mindemellett rengeteget dicsérte is volt párját, és egyértelműen úgy beszélt, mint aki továbbra is a Tisza Párt sikeréért szorít, és aggódik a politikai közössége sorsáért.

Ezzel összhangban fogalmazott a Magyar Péter bejegyzésére adott válaszában is, amit az Instagramon tett közzé: „Péter! Te tudod, hogy soha nem akartam ártani neked, és most sem tettem. Tisztában vagy a közös múltunkkal, a szép részekkel, a vitákkal, a helyzetekkel, amin átmentünk. Innen pontosan tudod, magadban, legbelül, hogy semmi olyat nem mondtam, ami igazán ártana neked vagy a közösségünknek, a pártnak, ami ugyanúgy a te gyereked, mint az enyém is. Vannak dolgok, amiket azonban meg kell ismerniük az embereknek. Én ugyanis még mindig hiszek egy valódi változás lehetőségében, de attól félek, pont a te személyiséged lesz ennek az akadálya. Péter! Értsd meg! Ennyi rengeteg ember hitét nem rombolhatod le!” – írta a Tisza Párt elnökének volt barátnője.