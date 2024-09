Kőkeményen nekiment Gyurcsány a tanév első napján az oktatási rendszernek

Itt érdemes felidézni, hogy az a Gyurcsány Ferenc illeti most kritikával a magyar oktatási rendszert, akineki a miniszterelnöksége alatt több mint száz iskolát zártak be, 748-at pedig beolvasztottak más intézményekbe. Az egykori miniszterelnök második ciklusában pedig több mint 14 ezer tanárt tettek utcára, és még egyhavi bért is elvettek a pedagógusoktól.