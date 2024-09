„Ebben a pozícióban bármelyik nőt megkaphatom” – így „marasztalta” barátnőjét Magyar Péter (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Ahogy azt korábban megírtuk, szerdán tette közzé a Vogel Evelinnel, Magyar Péter egykori barátnőjével készült exkluzív interjút az Index.

Ahogy arra számítani lehetett, több, megdöbbentő mondat is elhangzott a mintegy 50 perces beszélgetés alatt.

Az interjú vége felé a Tisza Párt vezetőjének volt barátnője felidézte, „az EP-választás előtt pár nappal mindketten éreztük, hogy rezeg a léc. Ekkor volt egy beszélgetésünk, amikor azt mondta nekem, hogy habár a többiek szerint én kockázati tényező vagyok, ő mégis szeretne velem maradni. Neki én kellek,

de annyira nem bánja, ha szakítunk, mert ő úgyis bárkit megkaphat ebben az országban, ebben a pozícióban.

Bármelyik nőt, így pontosítok”.

Vogel ehhez hozzáfűzte, hogy „ez egy érdekes módszer vagy eszköz volt arra, hogy ő megtartson, vagy hogy ezt a kapcsolatot építsük. (...) Nekem ez a mondat, hogy »ebben a pozícióban bármelyik nőt megkaphatom«, az tényleg egy utolsó csepp volt a pohárban” – szögezte le Magyar Péter exbarátnője.

Pár héttel a szakításuk után robbant a diszkóbotrány

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter pár nappal az EP-választást követően közölte követőivel, hogy véget ért a kapcsolata Vogel Evelinnel.

Majd pár napra robbant a hír, hogy Magyar Pétert a biztonsági őrök kísérték ki egy fővárosi klubból a hajnali órákban. A Ripost az esetről június végén úgy számolt be, hogy a Tisza Párt későbbi vezetőjének több vendéggel is összetűzése támadt. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek.

A politikus balhéjáról napvilágot látott videókon az is látszik, hogyan csúszik-mászik Magyar Péter egy nála jóval fiatalabb lány lábai között a bulin.