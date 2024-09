Kevesen tudják, de több orosz szál is ott húzódik az árvízi védekezésben

Képek forrása: Facebook

Ismét beigazolódott, nem árt rendszerben tartani orosz „vasakat” – pláne, ha, akkora árvízzel kell megbirkózni, mint ami épp most sújtja Magyarországot.

Épp a napokban írta meg portálunk, hogy bevetették a Magyar Honvédség lánctalpas kétéltűit. A PTSZ–M-eket Szentesről, az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezredtől rendelték fel. Szerdán Neszmély körzetében teljesítettek szolgálatot az eszközök.

Jó az „öreg Táltos” a háznál: bemutatjuk a PTSZ–M-et

Szerencse, hogy a Magyar Honvédség sajnálatos mód tudatos leépítése a balliberális kormányzás idején nem érte el az immár hatvanéves PTSZ–M-ek kivonását a hadrendből.

A Táltos becenevet viselő lánctalpa járművet

1965-ben rendszeresítette először a szovjet hadsereg – olvasható a Totalcar vonatkozó cikkében. Összesen 1200 darabot gyártottak belőle.

Mint a szerző írja, a PTSZ alapjául a K–61 úszó gépjármű szolgált, amelynek sem a teherbírása, sem a teljesítménye nem volt kielégítő. „Ezért az orosz mérnökök keresztezték az ATSZ–59 tüzérségi vontató megoldásait a T–54-es harckocsi teknőjével és erőátviteli rendszerével.”

Erre az alapra helyezték a 11,5 méter hosszú, 3,3 méter széles és 2,65 méter magas, hasáb alakú felépítményt, amely magában foglalta a rakteret és a zárt, vegyifegyverek elleni védelemmel ellátott vezetőfülkét. Utóbbi fűthető, két főnyi személyzetnek tervezték a mérnökök, az lánctalpas úszó, szállító jármű terhelése pedig 10 tonna, vagy 70 személy. A ki- és berakodást rámpa segíti.

Csakhogy a szovjet hadvezetés kezdetben nem igazán volt elragadtatva a PTSZ teljesítményétől, túlságosan is alulmotorizált konstrukciónak bizonyult, ezért a mérnökök hozzányúltak a járműhöz, s igazából ekkor született meg PTSZ–M. A motortérben már a T–54-esekhez használt V12-es, 350 lóerős mindennel is el-elműködő erőforrás.

Munkában a PTSZ–M

Ugyanitt olvasható, a lánctalpas kétéltűeket idehaza először 1970-ben vetették be, a nagy tiszai árvíz idején. Egy évre rá a Magyar Néphadsereg is rendszeresítette az egyébként lőszermentesítésre is alkalmas eszközt, s azóta számos alkalommal vetettek be PTSZ–M-eket magyarországi katasztrófahelyzetekben.

Úgy tudni, összesen 94 darab Táltost szereztek be a magyar elvtársak a szovjet elvtársaktól.

Ugyanakkor – mint arra a Totalcar szerzője is felhívja a figyelmet – a Magyar Honvédség még évekig számolhat a lánctalpas kétéltűekkel. Egy sikeres KEHOP-pályázatnak köszönhetően a honvédség egyik alcége 8 darab PTSZ–M-et újított fel. Jelenleg 21 darab működőképes ilyenfajta járműve van a honvédségnek.