A Szegény párák rendezőjének új filmjén nem ciki, ha szenvedünk

Nyitókép: Fórum Hungary

A görög Yorgos Lanthimos többre értékeli a Zorbánál és a bazi nagy lagziknál a kiszámíthatatlanságot és az egyedi stílust, amit rendezői képességeivel együtt többször bizonyított. Az Egy szent szarvas meggyilkolása (2017) és A kedvenc (2018) után egészen felkapott is lett, hogy aztán a tavalyi, nálunk csak idén bemutatott Szegény párák hozza el számára az igazi hírnevet és az Oscart.

Tegyük hozzá, hogy a Szegény párák minden beteg alapötlete ellenére is olyan vízió, ami miatt a mozi megszületett, magyaroknak köszönhető látványvilága, fantasztikus színészgárdája okán pedig meg is érdemelt minden dicséretet és győzelmet. Ezek után a Kinds of Kindness mintha csak évtizedeket lépett volna hátra.