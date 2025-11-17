Valóra vált Tusk legrosszabb rémálma: súlyos robbanás rázta meg Lengyelországot

Szabotázs okozta a lengyel főváros, Varsó és a kelet-lengyelországi Lublin közötti vasútvonalon vasárnap történt pályarongálódást – közölte hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Vasárnap reggel egy mozdonyvezető rendellenességekről számolt be a vasúti infrastruktúrában Garwolin város, járási székhely térségében, Mika vasútállomás közelében. Az előzetes vizsgálat a pálya egy szakaszának megrongálódását tárta fel – közölte a közép-mazoviai vajdasági székhely, Radom rendőrkapitánysága.

Sajnos, a legrosszabb gyanú beigazolódott: a Varsó-Lublin vonalon, Mika falunál szabotázs történt. Egy robbanószerkezet megsemmisítette a vasúti pályát”

– írta a kormányfő hétfő reggel az X közösségi oldalon.

Hozzátette, hogy a helyszínen a katasztrófavédelmi szolgálat és az ügyészség képviselői dolgoznak. A kormányfő szerint a szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt.