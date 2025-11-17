Ft
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tusk Lublin Varsó robbanás vasútvonal

Valóra vált Tusk legrosszabb rémálma: súlyos robbanás rázta meg Lengyelországot

2025. november 17. 15:06

A szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt.

2025. november 17. 15:06
null

Szabotázs okozta a lengyel főváros, Varsó és a kelet-lengyelországi Lublin közötti vasútvonalon vasárnap történt pályarongálódást – közölte hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Vasárnap reggel egy mozdonyvezető rendellenességekről számolt be a vasúti infrastruktúrában Garwolin város, járási székhely térségében, Mika vasútállomás közelében. Az előzetes vizsgálat a pálya egy szakaszának megrongálódását tárta fel – közölte a közép-mazoviai vajdasági székhely, Radom rendőrkapitánysága.

Sajnos, a legrosszabb gyanú beigazolódott: a Varsó-Lublin vonalon, Mika falunál szabotázs történt. Egy robbanószerkezet megsemmisítette a vasúti pályát”

– írta a kormányfő hétfő reggel az X közösségi oldalon.

Hozzátette, hogy a helyszínen a katasztrófavédelmi szolgálat és az ügyészség képviselői dolgoznak. A kormányfő szerint a szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt.

Tusk arról is beszámolt, hogy ugyanazon a vonalon, Lublin közelében is pályakárosodásra bukkantak.

Karolina Galecka belügyminisztériumi szóvivő közölte, hogy az ügyben hétfőn délelőtt az illetékes miniszterek rendkívüli ülést tartanak, amelyen részt vesz a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter és az állambiztonságért felelős szolgálatok vezetői.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

hexahelicene
2025. november 17. 17:07
amerikai-brit-ukrán terrorművelet volt amerikai-norvég-ukrán művelet volt az Áramlatok robbantása is fönn kell tartani a háborút bármi áron - London City-DeepState-Soros.
jetilovag
2025. november 17. 16:59
fukrány provokáció!...ez vót!..ez egyértelmű!....nem a ruszkik vótak........
jeva081308
2025. november 17. 16:59
Várható volt. Szerintem nem ez az utolsó ilyen akció. Megmondta Orbán Viktor aki az ukránoknak szánt harcieszközöket tárolja, vagy azok szállításást engedélyezi, a saját infrastruktúráját erre a célra felhasználja az előbb vagy utóbb célponttá válik. Megy a hibrid háború és egyre több szabotázs akció is lesz. Lengyelek nyakig benne vannak, támogatják a háborút, most meg siránkoznak. Tusk egy rövid látó, hatalom mániás vezető.
kiborg-2
2025. november 17. 16:31
"A szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt." Ki volt? Ukrán vagy orosz vagy más? Vajon ki nem tud még egy vonatot sem rendesen felrobbanatani?
