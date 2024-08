„Még a teljesen kikapcsolt okoskészülék is eltereli a figyelmünket” – kommunikációkutató az iskolai mobilhasználat korlátozásáról

Nyitókép: GettyImages/illusztráció

Ma már alig van olyan, aki ne élné mindennapjait egy párhuzamos világ, így a telekommunikációs dimenzió állampolgáraként is, akár felnőtt, akár gyermek. Valamennyiünk zsebében, táskájában, kezében van okoskészülék – nyilatkozta a mandinernek Aczél Petra, kommunikációkutató, egyetemi tanár annak az új kormányrendeletnek a kapcsán, amely korlátozza az okostelefonok és egyéb telekommunikációs eszközök bevitelét és használatát az iskolákban.

Előnyök és kihívások

Aczél Petra kifejtette: tudjuk, hogy számos előnyük van ezeknek az eszközöknek a gyorsaság, az információbőség és -elérés, vagy a hatékonyság tekintetében. Ugyanakkor persze sok kihívást is jelentenek egyéni és közösségi életünkben egyaránt. „Mindenesetre 2024-ben az általuk kialakított mesterséges közeget már »természetesnek« tekintjük. Valahogy azt hisszük, ezek nélkül már nem is lehet élni – fogalmazott a szakértő, aki szerint ezért is hathat meglepően az új kormányrendelet.