Minden jó eltűnt a rossz romhalmaza alatt – az Egyesült Államok egyik legjelentősebb elnöke mondott le

1974. augusztus 9-én mondott le Richard Nixon amerikai elnök. Köztudott, hogy a Watergate-botrányba bukott bele, de mennyit tudhatott az elnök arról, hogy alkalmazottai információkat gyűjtenek demokrata ellenfeleiről? Volt róla bármilyen ismerete előzetesen, hogy az Elnök Újraválasztási Bizottságának egyik alkalmazottja lehallgató készülékek beszerelésére készül a Demokrata Párt országos bizottságának főhadiszállásán?

Nem volt róla tudomása, első reakciója az őszinte csodálkozás volt. Sajnos a második gondolata már az volt, hogyan lehetne fedezni a tetteseket, és hogyan lehetne az egész ügyet örök ellenfelei, a Demokrata Párt tagjai ellen fordítani. A betörőket 1972. június 17-re virradó éjszakán tartóztatták le. John Dean elnöki tanácsadó alkalmazta őket. Nem csak Nixon nem tudott a betörésről, de Gordon Liddy sem, az elnök újraválasztási bizottságának tanácsadója, John Mitchell, a bizottság elnöke pedig ellenezte a tervet. Dean azonban már egy évvel korábban is beküldte egyik ügynökét a Demokrata Párt országos bizottságának irodáiba, hogy kompromittáló adatokat gyűjtsön. Most úgy döntött, hogy ezt újra megteheti. A betörők lebukása után ő volt az, akit börtön fenyegetett, ezért ő ajánlott pénzt a betörőknek a hallgatásukért. Majd június 23-a reggelén ő közölte Bob Haldemannal, Nixon személyzetének főnökével, hogy Liddy és Mitchell tudott a betörésről, utóbbi javasolta, hogy a CIA segítségével kellene megakadályozni az FBI vizsgálatát. Haldemann azonnal bement Nixonhoz, közölte vele, hogy a betörést Liddy, az elnök újraválasztási bizottságának tanácsadója irányította, és John Mitchell is tudott róla, de a CIA segítségével el lehetne tussolni. Az egész beszélgetés öt perc volt, Nixon, akit sokkal fontosabb ügyek foglalkoztattak, nem fogta fel, hogy most csúszik át a törvénytelenség birodalmába. Fedezni akarta régi munkatársát, barátját, Mitchellt, és áldását adta mindarra, amit Dean javasolt. Ha behívatta volna Mitchellt, kiderült volna, hogy nem is kell őt fedezni, és nincs szükség a CIA beavatkozására. De ezután Haldemann az elnök nevében kereshette fel a CIA igazgatóját, akinek helyettese üzent az FBI-nak, hogy a Watergate-ügyben való vizsgálódás veszélyezteti egyik akciójukat.