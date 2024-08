Nincs megállás: újabb petíció indult a Szabadság-szoborra tervezett kereszt ügyében

A petíció oldalán emellett az is olvasható, hogy „ismét felszínre tör a félig-meddig leplezett krisztofóbia, kereszténygyűlölet. Mert hát, tegyük fel a kérdést magunknak: kit zavar egy kereszt a Gellért-hegy tetején!?” A szerző meg is válaszolja a kérdést: „úgy tűnik, sokakat. Erről harsognak a baloldali radikálisok, akik egy új, kereszténytelenített társadalmon fáradoznak – évtizedek óta. Márpedig, ha támadásuk sikerrel jár, akkor Magyarországon nemcsak a keresztállítások, de a meglévő keresztjeink is veszélybe kerülnek.”

A tét tehát a petíció elindítója szerint is több, mint egyetlen jelkép a hegyen. Mint megfogalmazta: „hadd emlékeztessem, hogy tőlünk nyugatra, állítólagosan „fejlettebb” országokban már dübörög a gépezet. Szisztematikusan pusztítják a kereszténység jelképeit, más kultúrákkal helyettesítve azt.” Szerinte:

ez többé nem politika kérdése. A keresztállítás minden jóérzésű magyar ember közös érdeke.”

„Emellett A Gellért-hegy szakrális tere újabb méltó és jelentőségteljes elemmel erősödik, a főváros és az ország díszére. Büszkén vállaljuk Szent István-i örökségünket!”