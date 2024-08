Válasz egy jezsuitának: igen, a kereszt megosztó jelkép, és ettől nem kell félni

Proxy-kifogások: a fókusz elterelése a lényegről

Ha a baloldal konzisztens lenne az egyházkritikájában, akkor most tiltakoznának, mondván, Hofher atya csak ne politizáljon! A kereszt ugyanis, tetszik vagy sem, politika is.

A Szabadság-szoborra helyezendő kereszt ellen többféle kifogás született már. Például hogy ideologikusan túltelített lesz a szobor, meg az egész Gellért-hegy, hiszen ott van Gellért püspök szobra, melynek felújítására Hofher atya javaslatot is tesz. Az ötletet támogatom. Eme javaslatát azonban komolyanvehetőségben rögtön agyonüti a viccesnek szánt, ám inkább saját magára nézve dehonesztáló, infantilis megjegyzéssel, hogy „ha mégis lesz talapzat, úgy a Kármelita Államegyházi Vezetés – feszület helyett – helyezzen el egy kiskakast gyémánt félkrajcárral a talapzaton.”

Azt sem értem, mióta kizárólag a katolikusok szimbóluma a kereszt;

tudtommal az minden keresztény felekezet alapvető jelképe. Ahogy az sem világos, mikor is „deklarálta” volna a Miniszterelnökség, hogy az Eucharisztia „kárhozatos bálványimádás”; nem emlékszem egyetlen egy olyan megnyilatkozásra sem, ami távolról is így lehetett volna értékelhető. Hacsaknem félresikerült viccelődésről van szó Hofher atya részéről. Persze protestáns zsinatok deklaráltak ilyesmit a múltban, s a miniszterelnök református, ez kétségtelen, ha rorátéra jár is.

Azt gondolom, hogy az egész keresztállítás körüli hacacáré legtöbb meglátása mellékes. Lehet esztétikai, ideológiai, világnézeti vagy kormánykritikus kifogásokkal élni, de azt kell látni, hogy valójában ezek másodlagosak, ugyanis nem élnének eme úgyszintén proxykifogásokkal oly sokan, ha nem egy keresztről lenne szó.

Ennyi sok kifogás bizony nem az esztétikának, nem az ideológiai túlterhetségnek, nem a túl sok szobornak, meg a nem „Kármelita Államegyháznak” szól, hanem a keresztnek.

Ha nem lenne a Gellért-hegy tetején semmi, és most egy frissen megválasztott, még semmiféle kifogással nem támadható kormány kitalálná, hogy állít egy keresztet a Gellért-hegy tetejére,

az egyházellenes baloldal, meg a ballib média, élén a 444-gyel akkor is elhányná magát, és kifogásokat keresne.

Ha viszont mondjuk egy szivárványos zászló kitűzéséről lenne szó a Gellért-hegyre, akkor azt mindezek az aktorok feltehetően ujjongás közepette mélyen üdvözölnék.