A kereszt tájol, menet közben is és gondolkodásunkban is, észrevehetően és tudattalanul is. A kereszt megannyi felemelő közös történetünk és szomorúságunk összege, hit nélkül is mindannak a tudásnak és érzetnek az együttese, amit a két testamentumon majd’ hat- illetve több mint kétezer éve gondolkodók, megélők leszűrtek és továbbadtak, amitől Európa az lett, ami. S mindehhez persze a kereszt, a kommunizmus alatt vallásüldöző valahai szovjet impériumban többlet jelentést is ad.

Kányádi ’82-es keltezésű versét az örmény sírokról, másként olvassuk mi, akik tudjuk, milyen élet volt ott magyarnak, örménynek, szásznak, ahol Kányádi írta bő négy évtizede:

“vannak vidékek ahol csak a hant

tudhatja már hogy ki nyugszik alant

régen kikorhadt fejtől a kereszt

a zsidók hamvát meg ne itt keresd

s ki érti már a megmohosodott

márványon az örmény föliratot(…)”.

A kereszt így vagy úgy ott van minden családban. Pilinszky verseitől Nádas Biblia című novelláig csak a közelmúlt irodalmi remekeiből tudható, hogy a kereszt és a kereszt köré társuló jelkép-együttes mindannyiunké, és mindannyiunkat formál. A családi identitás, beépül a személyes azonosságomba nagymamámé az énidentitásomba és így válik folyamatossá a családi identitás szerencsés helyzetben.

Családi felelősség az ápolása, amelyet, ha mind ápolunk nemzeti felelősséggé és nemzeti emlékezetté áll össze.

Ha majd valaki visszatekint a messzi jövőben vizsgálódó figyelemmel az 1990-ben szabadságát visszanyert országra nem az lesz a kérdés, hogy a diktatúra megdöntése után jó három évtizeddel később, miért került a zászlónk és a kereszt a város fölé, Szent Gellért hegyére, hanem az, hogy miért nem sokkal korábban történt meg mindez?