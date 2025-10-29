Megdöbbentő felvétel került elő a múltból: saját magát leplezte le Magyar Péter (VIDEÓ)

Itt a bizonyíték: Magyar Péter nemrég még pont ugyanazt csinálta, amiért most Orbán Balázst perli
Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut.
Az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adta.
Úgy tűnik Magyar Péter csak akkor támogatja a mesterséges intelligencia használatát, ha a saját elgondolása szerint használják fel. Ennek kapcsán szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Balázs mit üzent a Tisza Párt elnökének.
„Érdekes fordulat:
– kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Balázs, aki állítása alátámasztására több fényképet is megosztott. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amíg az algoritmus Magyar Pétert fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.
A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet!”
– fogalmazott Orbán Balázs, aki megerősítette: az idézett mondatokat mind a Tisza-emberei mondták, szó szerint: „Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »Először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – zárta bejegyzését a politikus.
Magyar Péter nem zavartatta magát, amikor egy összevágott felvételt mutatott be a Facebook-oldalán Orbán Viktorról. A felvételen a miniszterelnök kijelentéseit teljesen megváltoztatták, azokat kiragadták a kontextusukból, ezzel pedig egy teljesen új értelmezést adtak. A legfelháborítóbb az egészben, hogy úgy tüntették fel, mintha folyamatosan hazudna a magyar választóknak Orbán Viktor.
Tulajdonképpen az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adták.
A 2024-ben bemutatott, döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:
