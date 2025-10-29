Megdöbbentő felvétel került elő a múltból: saját magát leplezte le Magyar Péter (VIDEÓ)

Úgy tűnik Magyar Péter csak akkor támogatja a mesterséges intelligencia használatát, ha a saját elgondolása szerint használják fel. Ennek kapcsán szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Balázs mit üzent a Tisza Párt elnökének.

„Érdekes fordulat:

Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut”

– kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Balázs, aki állítása alátámasztására több fényképet is megosztott. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amíg az algoritmus Magyar Pétert fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.

Próbálja elterelni Magyar a nyugdíjadó témáját