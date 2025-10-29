Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Tisza Párt nyugdíjadó propaganda hazugság Magyar Péter nyugdíj nyugdíjas Orbán Viktor mesterséges intelligencia

Megdöbbentő felvétel került elő a múltból: saját magát leplezte le Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. október 29. 21:37

Az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adta.

2025. október 29. 21:37
null

Úgy tűnik Magyar Péter csak akkor támogatja a mesterséges intelligencia használatát, ha a saját elgondolása szerint használják fel. Ennek kapcsán szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Balázs mit üzent a Tisza Párt elnökének.

„Érdekes fordulat:

Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut”

– kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Balázs, aki állítása alátámasztására több fényképet is megosztott. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amíg az algoritmus Magyar Pétert fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.

Próbálja elterelni Magyar a nyugdíjadó témáját

A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet!”

– fogalmazott Orbán Balázs, aki megerősítette: az idézett mondatokat mind a Tisza-emberei mondták, szó szerint: „Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »Először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – zárta bejegyzését a politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

Már 2024-ben is kimutatta a foga fehérjét

Magyar Péter nem zavartatta magát, amikor egy összevágott felvételt mutatott be a Facebook-oldalán Orbán Viktorról. A felvételen a miniszterelnök kijelentéseit teljesen megváltoztatták, azokat kiragadták a kontextusukból, ezzel pedig egy teljesen új értelmezést adtak. A legfelháborítóbb az egészben, hogy úgy tüntették fel, mintha folyamatosan hazudna a magyar választóknak Orbán Viktor.

Tulajdonképpen az összes maszlagot, amit az ellenzékiek gondolnak a magyar miniszterelnökről, azt mind Orbán Viktor szájába adták.

A 2024-ben bemutatott, döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2025. október 29. 22:08
Visszanyalt a fagyi a gyaloggalopp kapibarának. Persze ez már nem tetszik a kiskakasnak. :-)))
Válasz erre
1
0
matato
2025. október 29. 21:56
Rohadj meg Magyar Péter! Poshad a Tisza!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!