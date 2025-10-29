Ismét vár a VEKKER – Csütörtökön is jön a MANDINER új ébresztő műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Holnap is kezdd velünk a reggelt! Könnyed, napindító hangulatban, élőben vitathatsz meg közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival.

Csütörtökön is sorra vesszük az elmúlt napok izgalmas témáit.

Szó lesz a Orbán Viktor és Leó pápa találkozójáról, Ruszin-Szendi újabb botrányos kijelentéséről, a Schmidt Máriát ért botrányos provokációról, de még egy sikernek ígérkező, új magyar filmről is.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!