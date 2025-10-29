Ft
10. 29.
szerda
Premier plán: XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja Orbán Viktort a Vatikánban

2025. október 29. 20:29

A szívélyes megbeszélés során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát.

2025. október 29. 20:29
null

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja Orbán Viktort a Vatikánban október 27-én. A Szentszéki Sajtóközpont közölte: a szívélyes megbeszélés során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint elismerésüket fejezték ki a katolikus egyház iránt, amely elkötelezetten segíti a magyar közösség társadalmi fejlődését és jólétét, különös tekintettel a család szerepére, a nevelésre és a fiatalok jövőjére. Kiemelték továbbá a leginkább kiszolgáltatott keresztény közösségek védelmének fontosságát. Az eseményről a miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: arra kérte a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Nyitókép: MTI / VATIKÁNI MÉDIA

 

Érthetetlen, hogy a Szentatya miért szívélyeskedik a "Sátánnal"!!!! Ugye, lippsik? >:D
