Geszt újra felkerült a térképre – a Tiszák öröksége mellett a bihari táj múltját is bemutatnák

Nyitókép: Magyarország Kormánya Facebook-oldala. Belső kép: Oláh Zsanett Facebook-oldala

Június eleje óta folyamatos a jövés-menés a geszti Tisza-kastélyban. Egyik csoport adja a másiknak a kilincset, közben a korábban „hiánycikknek” számító szálláshelyen is folyamatosak a foglalások. Amennyiben a közeli határátkelőhely is megnyílna, az még inkább lendítene a hátrányos helyzetű falu lakóinak életén. A NÖF Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a község első emberét kérdeztük az elmúlt időszak tapasztalatairól.

***

Lassan három hónapja nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt a kívül-belül megújult geszti Tisza-kastély. Oláh Zsanett, a NÖF Nonprofit Kft. ügyvezetője a 33. Tusványosi Szabadegyetemen a Kárpát-medencei kastélyturizmus témájában szervezett panelbeszélgetés előtt (melyet főszerkesztő-helyettesünk, Kacsoh Dániel moderált – szerk.) a Mandiner érdeklődésére elmondta, hogy

az új desztináció sikeres, mivel alig több mint két hónap alatt több mint 10 ezer látogató volt kíváncsi az országnak két miniszterelnököt is adó Tisza-család egykori otthonára.

Az ügyvezető hozzátette, hogy a geszti helyszín abban is különbözik a többi létesítménytől, hogy itt nemcsak a kastély látogatható, hanem egy 29 szobás apartman és egy 19 hektáros park is várja a kikapcsolódni vágyókat. „Egy komplex turisztikai attrakciót hoztunk létre, amely megfelel a mai kor elvárásainak. A kastély épületében nyílt kiállítás megeleveníti a Tisza család politikai munkásságát, családi életét, a református egyházban betöltött szerepét. A kastélyból kilépve, és a parkon keresztül haladva, található a megújult családi kripta is, amely ugyancsak június óta tekinthető meg újra. Reméljük, hogy ez a síremlék idővel egyfajta nemzeti zarándokhellyé válik” – jelentette ki Oláh Zsanett.