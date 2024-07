„Mind végsőkig kitartok” – a Tiszák szellemisége a ma emberének is követendő példa

Nyitóképen a nemrég átadott geszti Tisza-kastély madártávlatból. Fotó: Lázár János Facebook-oldala. Belső képek: Facebook, MTI/Czeglédi Zsolt

Egy hónapja látogatható a Tisza család geszti kastélya, amely a a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. hálózatán belül is egyedülálló turisztikai desztináció, mivel az országnak két miniszterelnököt is adó család történetét és mindennapjait bemutató kiállítás mellett szálláshely és éttermi szolgáltatás is elérhető egy helyen. Tisza Kálmán és Tisza István családi fészkében Lázár János építési és közlekedési miniszter kalauzolta el nemrég a sajtó munkatársait. A rendhagyó tárlatvezetés során a múlt találkozott a jelennel: a hallgatóság több olyan kérdésére is választ kaphatott, amely napjainkat is befolyásolja. Riportunk.

Három éven át tartó felújítást követően, június 4-én, a nemzeti összetartozás napján ünnepélyes keretek között adták át a Tiszák geszti otthonát. A rekonstrukciónak köszönhetően teljesen megújult a kastély kertje és parkja is, valamint felépült az Arany János Vendégház, amely szálláshelyet biztosít azoknak a látogatóknak, akik több napot is szeretnének eltölteni az országnak két miniszterelnököt is adó család egykori fészkében.

A megújult műemlékhelyszín a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. hálózatán belül is egyedülálló: komplex turisztikai fejlesztési mintaprojektnek számít, amelyben állandó kiállítás, szálláshely, éttermi szolgáltatások és sportpályák is helyet kapnak.

A rekonstrukció elsődleges célja az volt, hogy az épületegyüttes legutolsó, eredeti állapota kerüljön helyreállításra. A főépületben az egyes helyiségek visszakapták korabeli funkciójukat, mint például Tisza István dolgozószobája; míg a női szalon kiállítótérré és rendezvényhelyszínné is vált. Mindezek mellett teljes rekonstrukción esett át a Tiszttartó Ház, az Arany János Emlékház, illetve a Tisza család kriptája is.

1772-ben épült fel a Tisza család geszti birtokán az a barokk stílusú kúria, amely később a kastély magját alkotta. Az épület mindkét szárnya alatt pince húzódott. Tisza Kálmán 1856-ban került a geszti uradalom élére. Birtokossága ideje alatt a földszintes épületre egy emeletet húztak, és ekkor alakították ki többek között a miniszterelnök dolgozószobáját, a Nagy- és Kisszalont, illetve a grófnő dolgozó szobáját. A keleti szárny külső terasza is ekkor épült. A kastély 1902-ben Tisza Istváné lett, aki további átalakításokat végeztetett az épületen.

A Tisza család leszármazottai, többek között Nitsch Gáborné Tisza Ilona, Patay Ilona és Patay Péter jóvoltából olyan használati tárgyakat is megcsodálhatnak a látogatók, amelyek eredetileg is a kastélyban voltak. Ilyen például Tisza István elefántcsont levélbontója, a már korábban említett Barabás Miklós portrék és a márványból készült asztali óra, amelynek a tetején egy turulmadár található. De még az a szőnyeg is gazdagítja a gyűjteményt, amelyre a szóbeszéd szerint azon a végzetes október végi napon, a merénylet áldozatává lett Tisza István holtan rogyott le.

Geszt és a Tiszák otthonának és életének megismerése által érthetjük csak meg a 19 és 20. századot, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a mai időkben eligazodjunk. A 100 évvel ezelőtti események a mindennapjainkat is befolyásolják”

– véli Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki miniszteri biztosként felelt a kastély rekonstrukciójáért. A június végi sajtóbejáráson pedig ő maga kalauzolta végig a megjelenteket emlékhelyen a pincétől a padlásig.