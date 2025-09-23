Magyar Péter tiszta ideg: kamu adatokkal dobálózik és saját újdonsült alelnökét is meghazudtolja

„A legtöbb magyar embernek nincs lehetősége nyaralni sem elmenni, egy hétre se (Forsthoffer Ágnes, az új alelnökünk járt valahol, talán Heves megyében és beszélt egy hölggyel, és mpondta, hogy megy vissza a Balatonra, mert Ági Balatonfüredi, és mondta a hölgy, hogy ő már nagyon sok éve nem látta a Balatont és arra kérte egy barátnőjét, hogy hozzon neki egy üveg Balaton-vizet” – ezzel a könnyfakasztó történettel házalt Magyar Péter arlói lakossági fórumán.

Magyar Péter kamu adatokkal dobálózik és saját újdonsült alelnökét is meghazudtolja

Tisza Párt elnöke annyira nagyot akart mondani, hogy közben az sem zavarta, hogy kellemetlen helyzetbe hozza saját újdonsült alelnökét. Forsthoffer Ágnes ugyanis még nemrég – a tiszás karrierjének kezdete előtt – teljesen más véleményen volt a turizmus helyzetéről.

Egy tavaly nyári Facebook-bejegyzésében ugyanis azt írta: