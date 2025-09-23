Ft
Tisza Párt Forsthoffer Ágnes turizmus Magyar Péter Publicus

Magyar Péter tiszta ideg: kamu adatokkal dobálózik és saját újdonsült alelnökét is meghazudtolja

2025. szeptember 23. 17:56

A Tisza Párt elnöke bámulatos módon egyszerre hazudtolta meg önmagát és párttársát. Magyar azt állította, a magyarok többsége nem tud elmenni egy hétre nyaralni, csakhogy a valóság ennek éppen az ellenkezője. Magyar Péter Forsthoffer Ágnesre hivatkozott, aki viszont nemrég még pont hogy azt mondta, a Balaton mindenki számára elérhető.

2025. szeptember 23. 17:56
„A legtöbb magyar embernek nincs lehetősége nyaralni sem elmenni, egy hétre se (Forsthoffer Ágnes, az új alelnökünk járt valahol, talán Heves megyében és beszélt egy hölggyel, és mpondta, hogy megy vissza a Balatonra, mert Ági Balatonfüredi, és mondta a hölgy, hogy ő már nagyon sok éve nem látta a Balatont és arra kérte egy barátnőjét, hogy hozzon neki egy üveg Balaton-vizet” – ezzel a könnyfakasztó történettel házalt Magyar Péter arlói lakossági fórumán.

Magyar Péter kamu adatokkal dobálózik és saját újdonsült alelnökét is meghazudtolja
Magyar Péter kamu adatokkal dobálózik és saját újdonsült alelnökét is meghazudtolja

Tisza Párt elnöke annyira nagyot akart mondani, hogy közben az sem zavarta, hogy kellemetlen helyzetbe hozza saját újdonsült alelnökét. Forsthoffer Ágnes ugyanis még nemrég – a tiszás karrierjének kezdete előtt – teljesen más véleményen volt a turizmus helyzetéről.

Egy tavaly nyári Facebook-bejegyzésében ugyanis azt írta: 

Továbbra is azt állítom, hogy a Balatonon mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő, ár-érték arányos, színvonalas szálláshelyet és ellátástípust”.

 

Persze azt is érdemes megnézni, Magyar Péter honnan vette azt a képtelen állítást, hogy a magyarok többsége nem tud elmenni egy hétre nyaralni.

Éppaz ellenkezője igaz annak, mint amit Magyar Péter állít

A Tisza elnöke ezt minden bizonnyal a Publicus egy tavaly nyári felmérésére alapozhatja, 

amelynek eredményeit a közvélemény-kutató cég a Népszavában publikálta.

„A megkérdezettek 69 százaléka mondta, hogy idén nem tervez legalább egyhetes egybefüggő nyaralást” írta a baloldali cég adataira hivatkozva a lap.

Emlékezetes, 

a Publicus volt az a közvélemény-kutató, amely néhány nappal a 2022-es választások előtt kikutatta, hogy az ellenzéki és a kormánypárti szavazók ollója bezárult, de kicsivel többen akarnak kormányváltást. 

Aztán megszületett a rendszerváltás utáni választások legnagyobb jobboldali győzelme.

Egyébként még a Publicus felmérése sem arra vonatkozott, hogy hányan engedhetik meg maguknak az egyhetes nyarálást, csupán arra, hányan terveznek ilyet a vizsgált évben. Van viszont olyan kutatást, amely tényleg az emberek anyagi helyzetét vizsgálta. 

Az Eurostat idei kutatásából kiderül, hogy a magyarok 39,3 százaléka nem engedhet meg magának egy egyhetes nyaralást. A valóság tehát éppen annak az ellenkezője, mint amit Magyar Péter állít.

És ha már itt tartunk, azt is meg kell említeni, a magyar lakosság honnan jutott el idáig. Az Eurostat 2010-es (tehát a jobboldali kormányok kezdő évében felvett) adatai szerint a magyarok mindössze 35 százaléka engedhetett meg magának akkoriban egy egyhetes nyaralást. 

Tehát a jobboldali kormányok elmúlt tizenöt évében az arány szinte teljesen megfordult a szocialisták országlásának utolsó évéhez képest a pozitív irányba.

Balatonon is óriási a növekedés az elmúlt másfél évtizedben

Ha pedig Magyar Péter leleplezte saját újdonsült alelnökét, hogy a politikus előtti énje egészen máshogy vélekedett a balatoni turizmusról, akkor jöjjenek az ezzel kapcsolatos számok is. Nézzük meg, hogyan alakult a Balaton turizmusa a joboldali kormányzás elmúlt tizenöt évében!

A balatoni szálláshelyeken 

  • 2008‑2009 körül a belföldi vendégéjszakák száma 2,6 millió körül mozgott a KSH adatai szerint;
  • a 2023-as évben ugyanez 6,4 millió volt, 
  • egy évvel később minimálisan kevesebb, nagyjából 6,1 millió. 

Tehát az elmúlt tizenöt évben többszörösére nőtt a balatoni nyaralások mértéke, a növekedés pedig a háború okozta gazdasági visszaesés ellenére is stabilstabil maradt.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

zsugabubus-2
2025. szeptember 23. 18:29
Mindenki tudja, hogy a Balatont megvette a Lölő, és a szegény magyarokat oda hajtja a fidesz, ő meg elszedi a pénzüket!
makapaka2
2025. szeptember 23. 18:11
Van olyan ember, aki nem látja ennek a sötét alaknak az arcán az elmebetegséget?
llnnhegyi
2025. szeptember 23. 18:06
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő egyszerre tagad, állít,hazudik, nincs egyenes dolga. Egész élete erről szól! Ganyé,geciember.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 18:04
» Magyar azt állította, a magyarok többsége nem tud elmenni egy hétre nyaralni« Ez igaz. Mert úgy tele vannak a szállodák. 🤣🤣🤣🤣
