Magyar Péter tiszta ideg: kamu adatokkal dobálózik és saját újdonsült alelnökét is meghazudtolja

„Kib@szott sokan voltak” – ellenzéki tiktokker cáfolta meg Magyar Péter állításait (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke bámulatos módon egyszerre hazudtolta meg önmagát és párttársát. Magyar azt állította, a magyarok többsége nem tud elmenni egy hétre nyaralni, csakhogy a valóság ennek éppen az ellenkezője. Magyar Péter Forsthoffer Ágnesre hivatkozott, aki viszont nemrég még pont hogy azt mondta, a Balaton mindenki számára elérhető.
„A legtöbb magyar embernek nincs lehetősége nyaralni sem elmenni, egy hétre se (Forsthoffer Ágnes, az új alelnökünk járt valahol, talán Heves megyében és beszélt egy hölggyel, és mpondta, hogy megy vissza a Balatonra, mert Ági Balatonfüredi, és mondta a hölgy, hogy ő már nagyon sok éve nem látta a Balatont és arra kérte egy barátnőjét, hogy hozzon neki egy üveg Balaton-vizet” – ezzel a könnyfakasztó történettel házalt Magyar Péter arlói lakossági fórumán.
Tisza Párt elnöke annyira nagyot akart mondani, hogy közben az sem zavarta, hogy kellemetlen helyzetbe hozza saját újdonsült alelnökét. Forsthoffer Ágnes ugyanis még nemrég – a tiszás karrierjének kezdete előtt – teljesen más véleményen volt a turizmus helyzetéről.
Egy tavaly nyári Facebook-bejegyzésében ugyanis azt írta:
Továbbra is azt állítom, hogy a Balatonon mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő, ár-érték arányos, színvonalas szálláshelyet és ellátástípust”.
Persze azt is érdemes megnézni, Magyar Péter honnan vette azt a képtelen állítást, hogy a magyarok többsége nem tud elmenni egy hétre nyaralni.
A Tisza elnöke ezt minden bizonnyal a Publicus egy tavaly nyári felmérésére alapozhatja,
amelynek eredményeit a közvélemény-kutató cég a Népszavában publikálta.
„A megkérdezettek 69 százaléka mondta, hogy idén nem tervez legalább egyhetes egybefüggő nyaralást” – írta a baloldali cég adataira hivatkozva a lap.
Emlékezetes,
a Publicus volt az a közvélemény-kutató, amely néhány nappal a 2022-es választások előtt kikutatta, hogy az ellenzéki és a kormánypárti szavazók ollója bezárult, de kicsivel többen akarnak kormányváltást.
Aztán megszületett a rendszerváltás utáni választások legnagyobb jobboldali győzelme.
Egyébként még a Publicus felmérése sem arra vonatkozott, hogy hányan engedhetik meg maguknak az egyhetes nyarálást, csupán arra, hányan terveznek ilyet a vizsgált évben. Van viszont olyan kutatást, amely tényleg az emberek anyagi helyzetét vizsgálta.
Az Eurostat idei kutatásából kiderül, hogy a magyarok 39,3 százaléka nem engedhet meg magának egy egyhetes nyaralást. A valóság tehát éppen annak az ellenkezője, mint amit Magyar Péter állít.
És ha már itt tartunk, azt is meg kell említeni, a magyar lakosság honnan jutott el idáig. Az Eurostat 2010-es (tehát a jobboldali kormányok kezdő évében felvett) adatai szerint a magyarok mindössze 35 százaléka engedhetett meg magának akkoriban egy egyhetes nyaralást.
Tehát a jobboldali kormányok elmúlt tizenöt évében az arány szinte teljesen megfordult a szocialisták országlásának utolsó évéhez képest a pozitív irányba.
Ha pedig Magyar Péter leleplezte saját újdonsült alelnökét, hogy a politikus előtti énje egészen máshogy vélekedett a balatoni turizmusról, akkor jöjjenek az ezzel kapcsolatos számok is. Nézzük meg, hogyan alakult a Balaton turizmusa a joboldali kormányzás elmúlt tizenöt évében!
A balatoni szálláshelyeken
Tehát az elmúlt tizenöt évben többszörösére nőtt a balatoni nyaralások mértéke, a növekedés pedig a háború okozta gazdasági visszaesés ellenére is stabilstabil maradt.
