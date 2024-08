„Ez volt a Transparency Sztálingrádja” – belsős körben komolyan megkérdőjeleződött Ligeti Miklós alkalmassága Tranzit-vita után

Ligeti a vita közben többször elveszítette a fonalat, egymásnak olykor ellentmondó állításokat tett, melyekre Lánczi Tamás nem egyszer fel is hívta a figyelmet. A legdurvább ezek közül az volt, hogy a Transparency International jogi igazgatója nem volt tisztában azzal, hogy hogyan készül az általuk készített korrupció érzékelési index, mely több esetben a Magyarországgal szembeni jogi eljárások és az uniós pénzek visszatartásának is alapját adta. Ahogy arra sem sikerült választ kapni Ligetitől, a Transparency miért is gondolja azt, hogy tetszése, illetve saját megítélése szerint válogathat a magyar törvények között.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Mandiner értesülései szerint a Transparencynél is úgy értékelték, hogy Ligeti komolyan felsült a vitában, holott előzetesen nagy reményeket fűztek a kiemelt médiafigyelem mellett megrendezett összecsapáshoz.

Megsemmisültünk. Ez volt a Transparency Sztálingrádja”

– így fogalmazott Ligeti Miklós egy, a szervezethez közel álló forrásunk szerint, aki azt is kiemelte, hogy Ligeti nagyképű volt, nem készült fel kellő mértékben, ezzel pedig több esetben is kellemetlen helyzetbe hozta magát, valamint az általa képviselt szervezetet is.

Úgy tudjuk, még a szervezet jogi igazgatójának alkalmasságába vetett hit is megrendült.

Árulkodó körülmény, hogy miközben a magyarországi sajtó részleteiben is komolyan foglalkozott a két fél hétvégi vitájával, a Transparency International saját Facebook-oldalán csak hétfő késő délután számolt be arról, a vitát magát már nem promótálták, annak mindenki számára elérhető linkjét elhagyva a beszámolóból. Ligeti pedig az ATV Egyenes beszéd című műsorában magyarázkodott a későbbiekben.