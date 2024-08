Elemző: ezért nem engedi vitázni politikustársait Magyar Péter

Úgy tűnik, a Tisza Párt is beállt a sorba. Mint ismert: Magyar Péter korábban többször is panaszkodott, hogy nem hívják be stúdiókba vagy nem akarnak vele interjút készíteni, de amikor releváns kérdést kapott – például a diszkóbotrányról vagy a Dunába hajított telefonról –, akkor elmenekült, vagy propagandával vádolta a kérdezőt.

A Magyar Nemzet emlékeztetett arra az esetre is, amikor Magyar az ATV-t vádolta meg azzal, hogy nem hívják be őt,

viszont amikor élő adásban szembesítették vele, hogy hányszor hívták, és ő ennek ellenére egyszer sem ment el, Magyar Péter inkább felállt, és sértődötten elhagyta a stúdiót.

„Magyar Péter is beleillik ebbe a baloldali mintázatba, de az ő és pártjának helyzete további problémákkal is terhelt. Egyrészt kritikát és ellenvéleményt elfogadni képtelen személyisége rányomja bélyegét megnyilvánulásaira, ahogy egyoldalúan kinyilatkoztató stílusa is meghatározza szerepléseit vagy azok – így a viták – elmaradását.

Előbbi azt eredményezi, hogy kizárólag olyan interjúhelyzeteket vállal, ahol legalábbis nem tesznek fel neki kellemetlen kérdéseket”

– fejtette ki Magyar kapcsán Boros Bánk Levente, aki szerint utóbbi pedig gyakorlatilag kizárja az érdemi vitában való részvételének lehetőségét, hiszen egy ilyen helyzet érvek ütköztetését feltételezi, nem pedig kizárólag a saját vélelmezett igazának ismételgetését.