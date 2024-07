Újabb kilépő az MSZP-ből, nagy elődök nyomdokaiba lép

Vége az MSZP-nek?

Az ATV június 22-én úgy értesült, hogy az MSZP országos választmányi ülésén Komjáthi Imre és Kunhalmi Ágnes is lemondott a tisztségéről. Történt mindezzel alig két héttel a választási bukásukat követően. A hírt nem sokkal később Komjáthi is megerősítette. Arról is beszélt, szükség van az MSZP-re, újra is indulna az elnöki posztért, de csak akkor, ha a társelnöki rendszert megszünteti a párt, mert „a magyarok vezérelvűek”.