Amerikából pénzelt baloldali pártok és lapok támadták a kínai vakcinát – Magyarországon is!

A közzétett iratok és adatok alapján az amerikai székhelyű szervezetektől komolyabb pénzügyi támogatásban részesültek olyan Magyarországon üzemeltetett médiumok, amelyek a járvány idejében és csúcspontján több, a kínai vakcina hatékonyságát és biztonságosságát kétségbe vonó írást tettek közzé. A 444 mögött álló Magyar Jeti Zrt.-nek 49 500 dollárt (18 millió forint) folyósított a Soros Györgyhöz köthető Open Society Institute,

a kiadó ráadásul a szintén tengerentúli Google Digital News Initiative Innovation Fund pályázata keretében részesült 32,2 millió forintban.

A Telex kiadója, a Van Másik Zrt. hasonlóképpen az amerikai külügyminisztérium által finanszírozott DRL-től (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) 740 000 dollár (270 millió forint) támogatáshoz jutott, és egyéb amerikai eredetű pénzügyi forrásokkal is kapcsolatban állt (Google Partner Project: 1 144 000 forint; Internationales Presse Institut: 8 033 000 forint).

A Covid Kínából jött, a vakcina is Kínából jött, ne bízz Kínában!” – az amerikai fegyveres erők kötelékébe tartozó személyek többek között ilyen üzeneteket terjesztettek a közösségi médiában.

Az eset nemcsak azért példaértékű, mert bizonyítékok vannak arra, ahogy amerikai szervezetek a magát függetlennek kikiáltó sajtótermékeket és baloldali pártokat pénzelnek azért, hogy befolyásolják a közvéleményt, de azért is, mert azóta több másik vakcinával kapcsolatban is felmerültek problémák. És ugye mondanunk sem kell, hogy ha nincs a fizetett ellenszél, talán az oltottak egy része is az egyébként megbízható oltásokat választja. A negatív hangvételű cikkek teljes listája az Origo oldalán található.