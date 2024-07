A német lap megfejtette Orbán Viktor mindent elsöprő sikerének titkát

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktornak rendkívül jó érzéke van ahhoz, hogy megérezze, pontosan milyen változások fognak zajlani a politikában – írta szerdán a Süddeutsche Zeitung.

Hubert Wetzel arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar miniszterelnök valójában egyáltalán nem blokkolja az újabb ukrán segélyakciókat. Sőt, az az elmélet is téves, hogy Vlagyimir Putyin bábfigurája lenne az Európai Unióban.

A cikk szerzője Orbán Viktor azon különleges képességére is felhívta a figyelmet, hogy mindig ő az Európában, aki előre jelzi a közelgő veszélyt,

arról nem is beszélve, hogy tapasztalt politikusként észreveszi a társadalmi hangulatot is. Jól felmérte például a migráció jelentette veszélyt, valamint a klímavédelmet is helyesen kezeli.

Sokáig azonban egyedül maradt az álláspontjával, ám aztán a többiek elfogadták, amit képvisel, mert a választók kikényszerítették belőlük.

A szerző szerint sokan meglepődnek azon, amit Orbán Viktor képvisel, idővel azonban az egész kontinens úgy fogja látni a dolgokat, ahogy ő.

***