Van, ahol a folytatás, van, ahol az új lehetőségek állnak a fókuszban – még tart az Egymillió Találkozás Napja

Szombat délután sem álltak meg a Fidesz aktivistái és jelöltjei, még tart az Egymillió Találkozás Napja – a valaha volt legnagyobb kampányhajrá – az ország minden pontján.

Papp László, Debrecen polgármestere aki, most is ringbe szállt a város vezetéséért, arról számolt be közösségi oldalán, hogy több mint ezren vettek részt a Mozdulj, Debrecen! kerékpáros városkerülésen.

Hangsúlyozta,

Debrecent nagyszerű közösségek alkotják!”

„Találkozzunk holnap az önkormányzati választáson, hogy a jövőben is tudjunk ilyen és ehhez hasonló nagyszerű programokat szervezni” – zárta a bejegyzését Papp László.