„Ez a sérülés brutális” – megszólalt a Varga Barnabást ellátó sebész

Nyitókép: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

A hogy lapunk korábban megírta, a magyar válogatott középcsatára, Varga Barnabás súlyos sérülést szenvedett a Skócia elleni Európa-bajnoki mérkőzésen. A többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett játékos még legalább fél évig nem léphet pályára.

Megszólalt a Varga Barnabást ellátó sebész

Mindent elkövetnek a csatár gyógyítása érdekében, de ilyenkor a nagy kérdés inkább az, hogy lelkileg miként tudja majd feldolgozni a történteket

– nyilatkozta az InfoRádiónak Knoll Zsolt sportsebész, a játékost ellátó Emineo Magánkórház igazgatója.

„Ez a sérülés brutális” – összegezte a sportsebész, aki kiemelte, hogy a skót kapus könyöke olyan helyen találta el Varga fejét, ahol a csontok eleve vékony falúak, ezért az ütés hatására a koponya orr- és szem alatti rész is összeroppant. A szakember szerint fennállt a veszélye annak is, hogy a szemgolyó csontos fala is megsérülhet, ami a szemmozgató izmok működését akadályozhatja.

„Szerencsére nem a legsúlyosabb törésről van szó, a rekonstrukció többféleképpen lehetséges. A német szakemberek minimális feltárással történő rekonstrukciót választottak, mely során belülről, az arcüregen keresztül rögzítették a sérült területet speciális lemezekkel.” – mondta Knoll.

A sportsebész emellett elmondta, hogy

a felépülés gyorsítása érdekében Varga egy speciális álarcban fog focizni, amely védi az orrát és az érintett területet.

Knoll Zsolt kiemelte, hogy Varga Barnabás gyógyulása nemcsak fizikai, hanem lelki kihívás is lesz. „Az a legnagyobb kérdés, hogy lelkileg hogyan tudja feldolgozni a sérülést. Ez megjósolhatatlan” – tette hozzá Knoll. Meglátása szerint akár egy évig is szükség lehet a maszk viselésére, mely pszichológiai biztonságot nyújthat a játékos számára.

***