Elárulta a polgármester, hogyan lehet összekapcsolni a keleti és a nyugati technológiát

Papp László, Debrecen polgármestere, aki harmadik ciklusa megnyerésére készül, interjút adott a Világgazdaságnak. A politikust az aktuális helyzetről és jövőbeli ambícióiról is kérdezték.

A városvezető arra a kérdésre, hogy elérte-e azt a célt, hogy Debrecen „kvázi” második fővárossá váljon, és határon átnyúló szerepkörrel bíró regionális centrummá fejlődjön, Papp azt válaszolta, „jó úton haladunk efelé, az pedig egészen biztos, hogy

most mi vagyunk a bajnokok a régióban nemzetközi viszonylatban is.

Hiszen az a működőtőke-beáramlás, amely Debrecent jellemzi az elmúlt időben, másutt egészen biztosan nem tapasztalható. Ez a gazdasági fejlődés meg is adja az ambíciót más területeken is: a város növekedési alapfeltételei közé tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztések jó ütemben haladnak, a város keleti részének újraértelmezésével a lakóterületi növekedés is elindult a maga útján”.

Hídszerep Nyugat és Kelet között

Az interjúban arra is kitértek, hogy a keleti és nyugati befektetéseket illetően Debrecen a kettő összefésülésében élen jár: van a városban olyan kínai akkumulátorgyártó is, amelyhez a BMW kifejezetten ragaszkodott. A lap ennek kapcsán az iránt érdeklődött, hogy ebben a békés együttélésben mennyire van benne a város.

A polgármester itt elmondta, hogy a Debrecenben kialakuló gazdasági ökoszisztéma nagyon jelentős beszállítói kör idetelepítését igényli, ám az, hogy ebben döntés szülessen, nem az önkormányzat, hanem a nagy vállatok kompetenciája. „Tehát ha egy vállalat úgy határoz, hogy közvetlenül maga mellé szeretné letelepíteni valamelyik beszállítóját – legyen az német, kínai, olasz, francia vagy brit –, akkor nekünk ezt támogatni kell, és mi ezt is tesszük”.

Papp László rámutatott, hogy „a tények azt mutatják, hogy

a német gazdaság igényli a távol-keleti tudást, technológiát és hatékonyságot.

Ezért helyes szerintem a magyar kormány azon politikája, hogy mind kelet felé, mind nyugat felé nyitott, és arra törekszik, hogy Magyarország hídszerepet töltsön be ebben a viszonylatban”.