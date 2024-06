Miskolci polgármesterjelölt: A mai világban ahhoz, hogy haladni tudjon egy város, menedzser szemléletű vezetésre van szüksége

Rádiós karrierje miatt sokan ismerik Miskolcon. Népszerű is?

Az majd június 9-én kiderül!

Szokott standolni, miről panaszkodnak önnek a miskolciak, mit szeretnének?

Három olyan terület van, ami azonnali beavatkozást igényel. A tömegközlekedés, a közbiztonság és a köztisztaság. Járatsűrítéssel megszüntetjük a zsúfoltságot a buszokon és villamosokon. Szakemberek és mesterséges intelligencia bevonásával csatlakozásokra épülő új menetrendet vezetünk be. Állandót és kiszámíthatót. Olyan menetrendet, ami találkozik a lakossági igényekkel. Amennyiben bizalmat szavaznak nekünk a választók azonnal visszaállítjuk a

Seriff-rendszert is. A tömegközlekedési eszközökön, a frekventáltabb városrészekben, a bűnügyileg fertőzöttebb utcákban, parkokban és aluljárókban is seriffek teljesítenek majd szolgálatot, hogy a fiatalok és az idősek is biztonságban közlekedhessenek a városban. Ezeken kívül megvalósítjuk Miskolc történetének legnagyobb újraaszfaltozási programját. Felszámoljuk az eddigi kátyúzási rendszert, a kritikus utakat újraaszfaltozzuk, az aknákat szintbe hozzuk! Ebben Lázár János, építési és közlekedési miniszter úr támogatását is bírom már. Ezen kívül elindítjuk a Salkaházi 2 programot! A jelenlegi juttatásokon felül a jogosultaknak egy átfogó egészségügyi szűrővizsgálatot is biztosítunk, amelyet ingyenesen vehetnek majd igénybe. Ezek azok a dolgok, amelyek megfelelő alapot biztosítanak egy fejlődő Miskolcnak. Mert lépnünk kell, valóban nincs több elvesztegetni való ideje a városnak!