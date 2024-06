Orbán Viktor elárulta, mi a választás legfontosabb következménye

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Nagyinterjút adott Orbán Viktor az Indexnek. A portál munkatársa, Szalai Szabolcs a „fájó veszteségekről” és visszahódított településekről, a kampányban elkövetett hibákról, a főváros és a kormány jövőbeni viszonyáról, valamint Magyar Péter állításairól és a Tisza Párt hétvégi eredményéről is kérdezte a miniszterelnököt.

Arra a kérdésre, hogy 17 év után miért döntött úgy, hogy interjút ad az Indexnek, a kormányfő azt válaszolta, „Önök túlélték az elmúlt tizenhét évet, amihez ezúton is gratulálok.

Izgalmas és fontos választáson vagyunk túl. Ezért.”

Majd a választást úgy értékelte, hogy „egy nagyarányú békepárti győzelem született”.

„A leadott szavazatokból egyértelműen kiderült, hogy a magyar közvélemény, talán még a baloldaliak tekintélyes része is, támogatta a kormányt abban a törekvésében, hogy kijuttassa Magyarországot a háborús veszedelemből.

A béke melletti kiálláshoz szükséges megerősítést a kormányzat megkapta vasárnap”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Valamivel később arra is kitért, hogy „ezzel a választással az volt a célunk, hogy a háború felé robogó európai vonatot lelassítsuk, aztán meg is állítsuk. Ez sikerült is. Nemcsak Magyarországon, de

Európában is megerősödtek ugyanis a békepárti erők.

Egy kulcsországban például, Franciaországban, ahol talán a legelkötelezettebbek voltak amellett, hogy nyugati katonákat kellene küldeni az Ukrajnában zajló háborúba, fölborult a politikai rendszer”.

„Szerintem ebben a béke- és háborúpárti küzdelemben 1–0-ra mi vezetünk Európában, a félidőt most lefújták, az Egyesült Államokban rendezik a másodikat, ott is jó esély van nyerni” – tekintett a jövőbe Orbán.