Elege lett a bajaiaknak a személyeskedő vitákból, a békére és a fejlődésre szavaztak – a leendő városvezetőt kérdeztük

A beszélgetés során kitértünk arra is, hogy az októberi eskütételükig hátralévő hónapok miként fognak telni, illetve mi lesz Nyirati Klára sorsa, aki még a települési kompenzációs listán sem jutott be a közgyűlésbe. A megválasztott polgármester megjegyezte, hogy valóban Nyirati már a kampány kezdetén lefektette, hogy amennyiben nem kap polgármesterként megbízatást, akkor képviselőként sem kíván a bajai közéletben részt venni: így az ő testületi munkája október 1-jével megszűnik. „Már most látszik hogy nem lesz egyszerű ez az átmeneti időszak. Próbáljuk átlátni, hogy miként lehetne ezt az időszakot kezelni. De mivel a vasárnap mandátumot nyert képviselők közül pillanatnyilag is hatan bent ülünk a testületben, így részesei maradunk a folyamatoknak.”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt 2023 novemberének végén, Nyirati Klára bajai polgármester kilépett a Momentumból. Döntése azért váltott ki országos sajtóvisszhangot, mert élesen bírálta korábbi pártját. A városvezető azt nehezményezte, hogy Donáth Anna kritizálta Gyurcsány Ferencet.



Az üggyel kapcsolatban a liberális párt fegyelmit is indított Nyirati ellen, aki nem várta meg annak a végét és jelezte, kilép a pártból, a jövőben pedig függetlenként folytatja a politizálást. Szavai szerint egy kisvárosi polgármesternek mindenáron az összefogást kell képviselnie. Nyirati a kampány vége felé már azt is belengette, hogy Magyar Péterrel is összefogna. Tette mindezt a Tisza Párt alelnökének bajai látogatása előtt. A hamarosan távozó polgármester közösségi oldalán akkor úgy fogalmazott: „aki VALÓBAN a Fidesz hatalmának akar véget vetni, ma az a hős! Duna? Olt? Tisza? Legyen közös a cél!!!!!”