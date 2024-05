Nagyon úgy tűnik, felesleges szolgáltatásra költ milliókat a bajai önkormányzat

Első ránézésre is értelmetlen fejlesztésbe vágott bele a bajai önkormányzat a tavasszal – hívták fel a figyelmünket helyi lakosok. Az exmomentumos Nyirati Klára által irányított város egy új kommunikációs csatornát hozott létre, hogy azon keresztül tájékoztassa a lakosságot a fontosabb hírekről, eseményekről illetve, hogy ezen keresztül tartsa a kapcsolatot a lakosokkal.

A város honlapjáról is elérhető tájékoztatás szerint az alkalmazást közösségek, önkormányzatok és intézmények számára fejlesztettek ki, hogy könnyen és gyorsan kapcsolatba léphessenek a polgárokkal. „Ha egy utcát le kell zárni, vagy viharhelyzet miatt biztonsági figyelmeztetés van érvényben, a lakók tájékozódni tudnak az alkalmazáson keresztül. Gyors, egyszerű, adatvédelmi szempontból biztonságos és mindenki számára díjmentesen elérhető.”

A Munipolis tehát egy olyan – okostelefonra is letölthető – alkalmazás, ami a felhasználó igényei alapján e-mail, SMS vagy mobil applikáción keresztül küld információkat.

Bár a felhasználók számára az applikáció ingyenes,

a cseh cég programjának használatáért természetesen fizetnie kell az önkormányzatnak.

Mindezt azért is tartják egyesek problémásnak, mert számos, ingyenes kommunikációs csatorna létezik jelenleg is. Többen feltették a kérdést, hogy akkor mire való a város saját honlapja, ahol azelőtt is megjelentek a fontos hírek, információk, amelyekhez bárki – akár telefonon akár más eszközön – minden további nélkül hozzáférhetett?

Azoknak, akik pedig mindenképpen azonnal, úgynevezett push-üzenet formájában szeretnének értesülni a legújabb információkról, a város honlapját üzemeltető rendszergazdák néhány kattintással tucatnyi alkalmazás bármelyikét „integrálhatják” a város weblapjába, szinte fillérekért.

Ehhez képest a Nyirati Klára polgármester által kötött, lapunk birtokába került szerződésrészlet szerint idén februártól jövő januárig csaknem 4 millió forintot költ az önkormányzat erre a szolgáltatásra.



Ráadásul a licenszdíj és az okosújság esetében a féléves fizetési időköz azt feltételezi , hogy

az ott megadott összegek dupláját kell kifizetnie az önkormányzatnak jövő év január 31-ig, ami azt jelenti, hogy a 3,9 valójában 7 millió forint.

Bár lehet, hogy a Munipolis nem haszontalan rendszer, de a felhasználók száma és az interaktivitás fényében luxuskiadásnak tűnik, arról nem is beszélve, hogy a város hivatalos honlapja most is működik.

A 34 ezres Baja Munipolis oldalának jelenleg ugyanis 192 aktív felhasználója van.

Sokkal olcsóbb lett volna előfizetni egy 35 eurós push-üzenetküldő, és egy fejlett kérdőíves alkalmazásra, amiből például 16 ezer forintba kerül egy olyan verzió, ami mindent tud, ami elvárható – hívták fel a figyelmet forrásaink.