Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Versenyképes Járások Navracsics Tibor önkormányzat miniszter

„Elhiszem, hogy fáj, de attól még sikeres program” – csattanós választ kapott a baloldal

2025. október 18. 10:19

„El kellene dönteni, hogy mi a probléma” – reagált a támadásra a politikus.

2025. október 18. 10:19
null

„A Népszavának van valami baja a Versenyképes Járásokkal” – mondta Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter legújabb közösségi-oldalára feltöltött videójában. Mint ismert, a tárcavezetőről és a Versenyképes Járások programról írt becsmérlő kritikát a baloldalhoz ezer szálon kötődő Népszava. 

„Először azt írja, hogy politikailag értelmetlen, aztán meg azt írja, hogy az a baj, hogy túl sok fejlesztés lesz a választások előtt, amit majd át lehet adni. Aztán akkor az a baj, hogy az egyik város többet kap, mint amennyit befizetett, után az a baj, hogy van egy olyan város, amelyik pedig kevesebbet kap, mint amennyit befizetett” – sorolta a területfejlesztési miniszter, majd úgy folytatta: 

Aztán az is a baja, hogy én aláírom az összes olyan projektjavaslatot, ami a járásokból feljön változtatás nélkül.”

Ezt is ajánljuk a témában

El kellene dönteni, hogy mi a probléma.”

„Elhiszem, hogy fáj, elhiszem, de attól még sikeres program” – tette hozzá végül a miniszter.

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. október 18. 11:46
A Versenyképes Járások programról írt becsmérlő kritikát a baloldalhoz ezer szálon kötődő Népszava. "Aztán akkor az a baj, hogy az egyik város többet kap, mint amennyit befizetett, utána az a baj, hogy van egy olyan város, amelyik pedig kevesebbet kap, mint amennyit befizetett” . (A Népszava szerint.) A nyuszi és a sapka egy gondolkodási, érvelési hibára mutat rá, amit a Népszava is rendszeresen művel. Találkozik a róka és a farkas az erdőben. Így szól a róka: – Te! Verjük meg a nyulat. – Jó, de miért? – kérdi a farkas. – Ha sapka van rajta, azért, ha meg nincs rajta, akkor azért! – válaszol a róka.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 18. 10:47
"El kellene dönteni mi a probléma" Az a balosok problémája hogy nem férnek a húsos fazékhoz és nem lophatnak belőle...
Válasz erre
4
0
B_kanya
2025. október 18. 10:28
"Aztán az is a baja, hogy én aláírom az összes olyan projektjavaslatot, ami a járásokból feljön változtatás nélkül." Közben a pi$$a szerint ellopják azt a pénztet, amit a gazdijuk majd hazahoz (de most még a befagyasztásért dolgozik dollárkinga és örül, hogy 50 kórház nem újítható fel). Akkor hogy van ez, balf444$$zok? 💙💛💲
Válasz erre
5
0
states-2
2025. október 18. 10:25
A kommunista csürhe két napja sokkot kapott, az Orbán-K.O. végzett velük.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!