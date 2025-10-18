„Elhiszem, hogy fáj, de attól még sikeres program” – csattanós választ kapott a baloldal

„A Népszavának van valami baja a Versenyképes Járásokkal” – mondta Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter legújabb közösségi-oldalára feltöltött videójában. Mint ismert, a tárcavezetőről és a Versenyképes Járások programról írt becsmérlő kritikát a baloldalhoz ezer szálon kötődő Népszava.

„Először azt írja, hogy politikailag értelmetlen, aztán meg azt írja, hogy az a baj, hogy túl sok fejlesztés lesz a választások előtt, amit majd át lehet adni. Aztán akkor az a baj, hogy az egyik város többet kap, mint amennyit befizetett, után az a baj, hogy van egy olyan város, amelyik pedig kevesebbet kap, mint amennyit befizetett” – sorolta a területfejlesztési miniszter, majd úgy folytatta: