„Elhiszem, hogy fáj, de attól még sikeres program” – csattanós választ kapott a baloldal

Meglepő bejelentést tett Navracsics Tibor – ez minden önkormányzatot érinteni fog
„Az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen”– jelentette ki a miniszter Zalaegerszegen, a a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén.
„El kellene dönteni, hogy mi a probléma” – reagált a támadásra a politikus.
„A Népszavának van valami baja a Versenyképes Járásokkal” – mondta Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter legújabb közösségi-oldalára feltöltött videójában. Mint ismert, a tárcavezetőről és a Versenyképes Járások programról írt becsmérlő kritikát a baloldalhoz ezer szálon kötődő Népszava.
„Először azt írja, hogy politikailag értelmetlen, aztán meg azt írja, hogy az a baj, hogy túl sok fejlesztés lesz a választások előtt, amit majd át lehet adni. Aztán akkor az a baj, hogy az egyik város többet kap, mint amennyit befizetett, után az a baj, hogy van egy olyan város, amelyik pedig kevesebbet kap, mint amennyit befizetett” – sorolta a területfejlesztési miniszter, majd úgy folytatta:
Aztán az is a baja, hogy én aláírom az összes olyan projektjavaslatot, ami a járásokból feljön változtatás nélkül.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen”– jelentette ki a miniszter Zalaegerszegen, a a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén.
El kellene dönteni, hogy mi a probléma.”
„Elhiszem, hogy fáj, elhiszem, de attól még sikeres program” – tette hozzá végül a miniszter.
Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád