200 éve született Budapest vőlegénye, a kockás báró

Pokoli időszak volt mindez az életében, így miután leszerelhetett, az utazásba és az írásba menekült. Járt Oroszországban, Dániában, Svédországban, az úti élményeit pedig könyv formájában is megjelentette, s különösen a hölgyek körében lett népszerű.

Mindamellett Mikszáth Kálmán később úgy nyilatkozott, Podmaniczky nem volt kiemelkedő író. Ha az nem is, várospolitikusként maradandót alkotott, nem túlzás, hogy neki köszönhetjük azt, ahogyan a magyar főváros jelenleg kinéz. 1873-ban lett a Közmunkatanács alelnöke, a szervezet pedig az immár egyesített főváros fejlesztéséért felelt. Podmaniczky pedig nem tétlenkedett. Nem kevesebbet, mint a város csatornahálózatát, a Nagykörutat, a kiépített dunai rakpartot köszönhetjük a munkásságának. Mellette színházrajongóként elvállalta a Nemzeti Színház és az Opera intendánsi feladatait is. Ő volt például, aki elérte, hogy a Nemzeti Színházban a földszinten ne csak állóhelyek legyenek, hanem le is tudjon ülni a publikum.

Podmaniczky Frigyes az Operaház intendánsa is volt.

Fotó: Fortepan/Deutsche Fotothek/Brück und Sohn

Podmaniczkyt a legtöbben kedvelték, részben azért, mert mindenkihez volt egy kedves szava, ugyanakkor határozottan képviselte a véleményét, másrészt pedig kedvelték a bohém alkatáért is. A báró ugyanis kockás felöltőkben járt, a gomblyukában hatalmas piros rózsát hordott kiegészítőnek és szinte sosem hagyta el a várost, csak elvétve járt nyaralni. 1895 nyarán mégis így tett, hetekig nem látták a pestiek.

Mikor aztán visszatért és megdicsérték, hogy látszik, hogy kipihente magát, a következőt válaszolta: „Valóban? Pedig olyan sokáig nem láttam Budapestet!”

Podmaniczky emberségére jellemző, hogy amikor a szabadságharcos Révay Simon idős özvegye, arra kérte, hadd maradhasson az apró kis pesti házában, amíg él, s ne bontsák le az épülő nagy bérházak miatt, Podmaniczky írásba adta, amíg az özvegy él, a kicsi házhoz senki sem nyúlhat a főváros részéről.