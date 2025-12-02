„Ostoba hiba” – Orbán mellé álltak, saját elnöküket ostorozzák a lengyelek

Nawrocki lépése 2023-ban még fájdalmas lett volna – 2025-ben már inkább szánalmas
A lengyel közvéleményt minősíti, hogy még mindig itt tartanak. Kohán Mátyás írása.
Orbán Viktor moszkvai útja körül ismét felerősödött a lengyel politikai moralizálás. A vita középpontjába ezúttal Karol Nawrocki lengyel államfő került, akinek döntése saját szövetségesei körében is éles bírálatokat váltott ki. Egyre többen érzik úgy, hogy ezzel nem erőt, hanem bizonytalanságot demonstrált.
Karol Nawrocki lengyel elnök döntése, amellyel lemondta budapesti találkozóját, a jelek szerint sokkal mélyebbre ütött, mint ahogyan azt Varsóban remélték. Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója is arra hívja fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy a Do Rzeczy főszerkesztője, Paweł Lisicki részletesen végigvette: az elnök lépése egyszerre hitelteleníti a szuverenista politika képviseletét és teszi nevetségessé a lengyel jobboldal önmagáról alkotott képét.
A kommentelők egy része pedig ennél is keményebben fogalmazott, amikor arról írtak:
Sajnos Nawrocki csatlakozott azokhoz a ‘profi lengyel politikusok’ táborához, akiknek a legfontosabb, hogy mindenkivel szemben fair módon járjanak el... csak a saját nemzetükkel szemben nem.
Lisicki szerint Nawrocki a lépésével nemcsak a saját politikai programját ássa alá, hanem közvetve Donald Trumpot is támadja, aki pedig – mint fogalmazott – a lengyel elnök legfontosabb nemzetközi szövetségese. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója által idézett hozzászólók ennél is tovább mentek:
A Mandiner is korábban megírta: a 2023-as politikai helyzetben talán még érthető lett volna egy ilyen moralizáló kiállás, ám 2025-ben már inkább szánalmas, mint jelentékeny. A háború kimenetele látható, a nyugati stratégia megbukott, és aligha van bármi realitása annak a lengyel narratívának, amelyre a mostani gesztus épült.
Lisicki értékelése szerint Nawrocki – aki esélyt kapott arra, hogy államférfivá váljon, de elszalasztotta a lehetőséget – valójában Donald Tusk és Radosław Sikorski kezére játszott. A konzervatív PiS-szel szemben a globalista KO Magyarország-értelmezésének adott helyet, ami nemcsak a lengyel belpolitikában, de az uniós színtéren is visszaüthet.
A kommentfolyam alapján egyértelmű, hogy a választók sem nyelték le könnyen a történteket.
Sokan kifejezetten súlyos következményű hibának tartják Nawrocki lépését, amely szerintük hosszú távon is ráéghet Lengyelországra és magára az elnökre. Több hozzászóló arra is utalt, hogy a döntés akár Orbán Viktor későbbi reakcióit is befolyásolhatja, sőt a Trump–Nawrocki viszonyra is árnyékot vethet.
Nawrocki politikai ösztönei azért nem hagyták teljesen cserben: nem robbantotta fel a V4-es elnöki csúcstalálkozót, és Esztergomba eljön, ahogy eredetileg is tervezte, csak a Budapestre tervezett külön megbeszélést Orbán Viktorral mondta le.
Ám az egész ügy így is csak arra mutat rá, hogy a lengyel közélet még mindig ragaszkodik egy olyan, minimum két éve meghaladott Ukrajna-politikai narratívához, amelynek a realitással már kevés kapcsolata van.
A történet lényege tehát nem az, hogy visszafordíthatatlan károk születtek volna, hanem az, hogy Nawrocki egy politikailag teljesen más korszak logikái alapján hozott döntést egy 2025-ös világhelyzetben. Ez pedig – ahogy Lisicki podcastjában és a kommentelők soraiban is megjelent – már nem morális kiállásnak, hanem félreértett pózolásnak tűnik.
