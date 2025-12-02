„Ostoba hiba” – Orbán mellé álltak, saját elnöküket ostorozzák a lengyelek

Karol Nawrocki lengyel elnök döntése, amellyel lemondta budapesti találkozóját, a jelek szerint sokkal mélyebbre ütött, mint ahogyan azt Varsóban remélték. Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója is arra hívja fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy a Do Rzeczy főszerkesztője, Paweł Lisicki részletesen végigvette: az elnök lépése egyszerre hitelteleníti a szuverenista politika képviseletét és teszi nevetségessé a lengyel jobboldal önmagáról alkotott képét.

Nawrocki lépése komoly visszhangot váltott ki. A lengyel jobboldal szerint hibát követett el, amikor lemondta a budapesti találkozót, és ezzel saját hitelét ásta alá.

Forrás: Sergei GAPON / AFP

A kommentelők egy része pedig ennél is keményebben fogalmazott, amikor arról írtak: