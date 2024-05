Mutatjuk, hogyan zsonglőrködik a baloldal a számokkal: így képzelnek óriási áremelkedést az alacsony infláció mögé

A tavaly januári árcsúcs óta legjelentősebben a trappista sajt ára esett vissza, jelenleg annyiért lehet kapni, mint két évvel ezelőtt. A legtöbb élelmiszer most a 2022-es árakon szerezhető be, és a csökkenés továbbra is tart, mindössze néhány termékcsoport kivételével, de jelentős drágulást a cukor kivételével nem tapasztalhatunk.