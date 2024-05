Magyarországon is jöhet a Macron által belengetett okostelefon-korlátozás? Szakértőt kérdeztünk!

A közösségi média nem gyerekeknek való hely

Az MCC kutató-szakértője szerint a közösségi média nem gyerekeknek lett kifejlesztve, számukra az „veszélyes üzem”.

„Egy 12 éves gyereket manapság, az automataváltós autók korában könnyedén megtaníthatunk vezetni, mégis 18 éves korig várunk ezzel, mert még nem elég érett a vezetéshez, nem ismeri fel a veszélyeket, nem megfelelően reagál ilyen helyzetekben. Nincs meg az önkontroll, a problémamegoldó képesség. Pont így van ez a közösségi médiával is.

Egy 12 éves gyerek még nem ismeri fel a rossz szándékkal közeledőket,

manipulálható, naiv sok esetben és nincs meg a veszély felismerő képessége. A közösségi média nem gyerekeknek való hely” – húzta alá.

A családbiztonsági szakértő szerint a megoldás a szülők és pedagógusok ismereteinek bővítésében rejlik. „Ebben számos egyedi iskolai, közösségi oktatást végzek jómagam is. Ősztől több, szélesebb rétegeket elérő program is indul majd. Kiterjedt társadalmi összefogásra van szükség, pedagógusok és szülők együttműködésére, hogy a technológia megfelelő időben, mértékben és módon kerüljön be a gyerekek életébe, a mentális egészségüket, fejlődésüket szem előtt tartva” – mondta el.

Képünk illusztráció. Fotó: Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP

Pöltl Ákos kijelentette, hogy a francia jelentés azon pontjával teljes mértékben egyet tud érteni, hogy hogy hatéves kor előtt egyetlen gyermeknek sincs szüksége képernyőre.

„Különösen a személyes képernyők képezik a problémák gyökerét a gyermekeknél és fiataloknál egyaránt. Ez egyébként a Macron-féle jelentésben is megjelenik »individual screen« néven. A személyes képernyő az, aminél egy képernyő-egy felhasználó van, vagyis ilyen az okostelefon, a tablet és a laptop is. A legtöbb probléma akkor történik amikor egy gyerek izolált környezetben használ személyes képernyőt,

ilyenkor megnő az online bántalmazás és a káros tartalmak, veszélyes helyzetek előfordulása is.

Lehet közös képernyőn, például TV-n családi filmet nézni együtt, de 6 év alatt nem képernyőre, hanem családi kötődésre, szabad játékra, mozgásra és élményekre van szüksége egy gyermeknek a megfelelő idegrendszeri fejlődéshez” – fogalmazott a szakértő.

Tudatos képernyőhasználatról akkor beszélhetünk, amikor valaki megfelelően éretté válik ahhoz, hogy képes legyen védekezni, önkontrollt gyakorolni olyan káros, az egészségét negatívan befolyásoló tartalmak, eszközök, mechanizmusok ellen, mint amilyenekkel például az okostelefonoknál és közösségi média felületeken találkozhatunk. Egy felnőtt legtöbb esetben képes ezeket felmérni, hatékonyan védekezni ellenük, egy éretlen idegrendszerrel rendelkező fiatal, illetve gyermek azonban képtelen még tudatos döntést hozni, rájuk rendkívül káros hatással vannak a digitális tér szórakoztató, addiktív tartalmai, megoldásai ezért ők különösen veszélyeztetett korosztály.

Az erőszakos videójátékokkal „gyilkossági szimulátort” adunk a gyerekek kezébe

Beszélgetésünk során felidéztük, hogy pár hete megrázta az országot a bőnyi késelés, ahol egy 12 éves kislány mélyesztett osztálytársa hátába egy 20 centiméteres pengéjű kést. A tragédia kapcsán kérdésként felmerült, hogy a közösségi médiában elérhető erőszakos tartalmak vagy a videójátékok mennyire növelhetik meg a fiatalok agressziószintjét.

Erre Pöltl azt válaszolta, hogy

az erőszakos videójátékokkal az a legnagyobb probléma, hogy érzéketlenítik a használóját az erőszak iránt.

„Katonai területen egy ilyen szimulációs környezet és mentális kondicionálás előnyös és szükséges, hiszen valós háborús környezetben az erőszakosság túlélést jelenti. Amikor gyerekek játszanak ilyen, valósághoz közeli szimulációs játékokkal, akkor ahogy Dave Grossman – egy neves katonai pszichológus fogalmaz – valójában »gyilkossági szimulátort« adunk a kezükbe”.

„Összejönnek a barátok, zenét hallgatnak, esznek, nagyon jól érzik magukat, közben játszanak, halomra lőnek embereket, folyik a vér, vagyis

pavlovi klasszikus kondicionálással összekötődik a jó érzés és az öröm az erőszakkal, gyilkolással.

Magyarul érzéktelenítve lesznek az erőszak iránt. Régen a játszótéren, iskolaudvaron addig tartott egy verekedés, amíg valaki a földre nem került, vagy az első vér meg nem jelent, ma már innen kezdődik a valós erőszakos verés” – magyarázta a családbiztonsági szakértő.