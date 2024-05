Megkérdeztük a MÁV-ot, hogyan fordulhat elő, hogy Magyar Péter testőrei gyakorlatilag átveszik az irányítást egy vasúti kocsiban

Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP

„Magyar Péter vonattal megy Debrecenbe, testőrök védik a kocsit, ahol utazik” – ezzel a címmel közölt helyszíni beszámolót vasárnap a 444 arról az intercity járatról, amelyen Magyar Péter testőreivel és stábjával tartott az általa szervezett tüntetésre. A portál szerint

Magyarék egy egész vasúti kocsit elfoglaltak, sőt, azt lényegében le is zárták.

A cikk arról is beszámolt, hogy a kocsi elején és végén Magyar Péter testőrei álltak, és szigorúan ellenőrizték, hogy ki léphet be oda. Ez azért jelentett problémát, mert a kocsi a szerelvény közepén volt, így például vonat elején lévő büfékocsihoz csak azon keresztül lehetett eljutni, de olyanok is lehettek, akik rossz kocsiba szállva ezen keresztül juthattak el a helyükre.

A 444 munkatársait a helyükre tartva állította meg két, magát önkéntes kalauzként szolgálatba helyező testőr a Magyar-féle kocsi elején. Amikor mondták, hogy a helyünkre mennek, előbb kikérdezték, hogy hová szól a jegyük – egyikük fel is mutatta -, hogy hol szálltak fel, majd különválasztották a portál munkatársait, és egyszerre csak egyikük mehetett át a kocsin – írta a 444.

Magyar Péter néhány testőre a Metropol vasárnapi fotóján

Megkérdeztük a MÁV-ot a vonaton történtekről

A Mandiner a cikk nyomán megkereste a MÁV-ot. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan fordulhat elő, hogy Magyar Péter testőrei gyakorlatilag átveszik az irányítást egy vasúti kocsiban, ezzel megfosztva a jegyvizsgálót, mint hivatalos személyt attól, hogy végezze a munkáját. A MÁV megkeresésünkre azt írta,

A megkeresésükben leírtakkal kapcsolatos esetről nincs tudomásunk, társaságunkhoz semmilyen jelzés, bejelentés vagy panasz nem érkezett az üggyel összefüggésben.

A vasúttársaság és a 444 helyszíni beszámolója tehát nem fedi egymást. A MÁV válaszából az is kiderül, hogy sem a 444 munkatársai, sem az érintett intercity vonat személyzete nem tett panaszt az egyébként meglehetősen súlyosnak tűnő eseményről.

A 444 munkatársait is megkérdezzük az eset kapcsán

Az ügy kapcsán jelen cikkünk írásával párhuzamosan megkérdezzük a 444-et, terveznek-e bejelentést tenni a vonaton történtek kapcsán? Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket!