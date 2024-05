Drága autókkal, csúcstechnológiával felszerelve mentek Debrecenbe Magyar Péter szekusai

Jobbikos figurák Magyar körül

Nemrég megírtuk, hogy több jobbikos múltú figura is felbukkant magyar mögött. Egyikük Kiss Zoltán Imre, de ilyen Illyés Zoltán, aki több alkalommal is jobbikosként indult Újpesten a választásokon. Forrásaink szerint szintén Magyar környezetében működött az elmúlt hetekben az óbudai Lados János is.

Lados a 2010-es önkormányzati választásokon a Jobbik színeiben indult a XI. kerületben képviselőként, de nem szerzett mandátumot.