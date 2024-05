A boltok megfejtették a magyar lélek titkát – nincs többé visszaút

A Lidl tapasztalatai alapján a vásárlói trendek nem változtak az elmúlt időszakhoz képest, a kereslet továbbra is a kedvező ár-érték arányú és az akciós áron kínált, elsősorban saját márkás termékek irányába tolódik el

– írta a cég, amely kiemelte, tartós árcsökkentési programjának köszönhetően több mint 600 terméket kínál akár 50 százalékkal olcsóbban az előző év azonos időszakához képest.

A Tesco úgy reagált, hogy a tapasztalatok alapján a vásárlók jellemzően nem lemondanak egyes termékkategóriákról, hanem a megvásárolt mennyiséget csökkentik.

„Nem tapasztalunk jelentős elmozdulást a saját márkás termékek irányába, ugyanakkor az látható, hogy a brandtermékek iránt egy-egy promóció során regisztrálunk nagyobb érdeklődést. Hasonló a tapasztalatunk a non-food termékek iránti kereslettel kapcsolatban, itt is megfigyelhető a saját márkás termékek iráni élénkebb érdeklődés” – jelezte a Tesco, amely

a forgalom javulására az év második felében számít, ugyanakkor volumenben már lát egy folyamatos erősödést, melyet a közelgő sportesemények, azaz a nyári labdarúgó Európa-bajnokság és a párizsi olimpia is erősíthetnek.

Megjegyezték, árgarancia programukban mintegy 600 alapvető élelmiszer és háztartási cikk árát tartják tartósan alacsonyan – ha a vásárló mégis olcsóbban találná meg valahol az árgaranciás termékeket, a Tesco visszafizeti az árkülönbözetet.

„Igen, érezhető, hogy vásárlóink inkább a saját márkás termékek felé fordulnak, amelyek nem csak kiváló minőségűek, de alacsony árral is rendelkeznek. Az is megfigyelhető, hogy vásárlóink sokkal árérzékenyebbek, fontosak számukra az akciók, a kiemelt ajánlatok” – írta megkeresésünkre az Auchan, amely leszögezte, üzletpolitikája hosszú távú, ezért a vásárlóerő megtartását tartja szem előtt. A válaszból kiderült, hogy idén több mint hétezer termék lett olcsóbb, mint tavaly, ezen felül hetente háromezer terméket ad OkAuchan áron, amelyben a kedvezmény mértéke akár 40 százalék is lehet.

A jelen állás szerint Magyarországon maradó SPAR-nál megkeresésünkre azt felelték, nem látnak változást a magas infláció idején elindult folyamatban: továbbra is kiemelten magas az igény a jó ár-érték arányú, akciós, valamint a saját márkás termékekre.