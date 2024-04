Húzós bevásárlás? Így változott az alapvető élelmiszerek ára, mióta kivezették az árstopot

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Sokszor egy érzelmi hullámvasúton érezheti magát az ember 2020 óta, ha a boltokban élelmiszert vásárol. A koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború sok terméknél, alapvető élelmiszernél elképesztő, korábban soha nem látott mértékű drágulást okozott. Elég csak a tejtermékekre gondolni, másfél éve az ötezer forintot is megközelítette a trappista sajt kilónkénti ára. Az élelmiszerek gyors és sokszor kiszámíthatatlan drágulása miatt a kormány ezért 2022 elején úgy döntött, hogy az alapvető élelmiszerekre árstopot vezet be, így első körben fixálták az árát a

BL 55-ös búza finomlisztnek,

a csirkemellnek,

az étolajnak,

a sertéscombnak,

a 2,8 százalékos tejnek,

a tojásnak,

és a kristálycukornak.

A kormány álláspontja az volt, hogy az árstop megvédi a magyar háztartásokat, ugyanis az alapvető élelmiszereket a 2021. október közepi árakon tudja majd megvenni, amelyben még nem realizálódott az orosz-ukrán háború okozta áremelkedés, ráadásul az inflációt is visszafogja. A módszer sikerességét látva a kormány a tojásra és a burgonyára is bevezette a hatósági árakat.

Már nem kerekedik annyira a szemünk az árak láttán

Az árstopot végül tavaly augusztustól vezette ki a kormány, Gulyás Gergely egy nyári kormányinfón jelentette be, hogy kivezetik a hatósági árakat, ugyanis a kormány számításai alapján augusztusra drasztikusan csökkennie kellett az inflációnak. A korábbi, sokszor 20 százalék körüli értékek augusztusra 16,4 százalékra estek vissza, decemberre ez az érték már 5,5 százalék volt, idén februárban pedig már 3,7 százalékra konszolidálódott. Sokan attól tartottak, hogy a hatósági árak kivezetésével brutális drágulás érkezik a boltokban, hogy a kereskedők az elmaradt profitot így hozzák vissza, ez azonban nagyjából elmaradt.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt jelzik, hogy a korábban árstopos termékek közül többnek nem folytatódott a durva drágulása. Erre tökéletes példa a BL55 búza finomliszt, amelynek kilója 2022 januárjában átlagosan 242 forint volt, ez két évvel később, idén januárban már 179 forint volt, míg márciusra 176 forintra csökkent az ára. Ugyancsak csökkent az étolaj ára is, 2022 januárjában literje 802 forintért volt kapható az élelmiszerláncok polcain, az árstopok kivezetése után nemhogy emelkedett volna az ára a sütéshez fontos alapanyagnak, de még csökkent is: idén márciusban már csak 645 forint volt literje átlagosan, amely megegyezik a 2021. tavaszi árakkal.

Fotó: Bernd Weißbrod/dpa (Photo by BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A kristálycukor esetén még messze vagyunk a boldog békeidőkben tapasztalt áraktól, azonban itt is láthatók a javulás jelei. Míg korábban átlagosan 250 forintos magasságban volt kapható, addig tavaly nyáron egy durva és hirtelen áremelkedés történt, melynek során 447 forintig is felment az ára az árstop kivezetését követően. Szerencsére ez az érték azonban jócskán lejjebb ment, az előző hónapban a statisztikai hivatal szerint kilója 365 forint volt.

Mióta világ a világ, a tojás ára mindig kardinális pont volt, egyes sajtótermékek kéjes élvezettel keltették a hangulatot azzal, hogy már xy árat meghaladta a tojás darabonkénti ára. Való igaz, az utóbbi időkben nagyot nőtt a tojás kiskereskedelmi ára: 2021 év elején 442 forintért kaptunk 10 darabot, 2022 novemberére ez már több mint duplájára drágult és 984 forintot tetőzött a tízdarabos tojás, ha nem lett volna árstop. Bár még messze van a korábbi 400-500 forintos békebeli ár, a rekordtól már jócskán messze vagyunk, jelenleg a tojás 10 darabos ára átlagosan 730 forint körül alakul.

Kényes iparág, érezni is

A szomszédos országunkban kitört háború súlyos áremelkedést okozott közvetlenül és közvetve is a hazai élelmiszaripar több szegmensében. Az egyik legnagyobb kárt a tejiparban láthattuk, elég csak visszaemlékezni a sajt árának alakulására. Szemléltetésnek tökéletes példa a trappista, melynek kilogrammonkénti ára korábban 1800-2000 forint körül mozgott, a háború kitörését követően brutális emelkedésbe kezdett, 2022 végére 4650 forintot kértek egy kilóért. A tavalyi évben mozdult csak lefelé a trappista ára, mostanra beállt a 3000 forint környékére.