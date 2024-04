Milyen hatással lehet a magyar biztonságra a közel-keleti konfliktus? Szakértőt kérdeztünk!

Nyitókép: Atta Kenare / AFP

Ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, a hétvégén Irán és szövetségesei több mint 300 rakétával és drónnal támadtak Izraelre. Nyugati részről már az azt megelőző napokban publikus hír volt, hogy értesülések szerint hamarosan támadás indulhat Izrael ellen – és ez be is következett.

Azóta lapunk számtalan cikket szentelt már a történéseknek. Megírtuk már az iráni-izraeli konfrontálódások rövid történetét, beszámoltunk az izraeli és a nemzetközi sajtó visszhangjáról, valamint a hazai reakciókról is, kérdeztünk külpolitikai szakértőt az ügyben, sőt arról is értekeztünk, hogyan volt képes egy ekkora támadást kivédeni Izrael.

Mostani a cikkünkben pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a közel-keleti konfliktus milyen hatással lehet a magyar közbiztonságra? Mennyit fogunk mi, itt a Kárpát-medencében – akár csak közvetetten is – tapasztalni mindebből, és milyen biztonságpolitikai intézkedésekre számíthatunk a hazai vezetők részéről? E téma boncolgatásában Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője volt segítségünkre.