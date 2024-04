Hogyan védett ki Izrael több mint 300 iráni rakétát és drónt?

Amerikai illetékesek szerint több mint 70 iráni drónt amerikai hadihajókról vagy repülőgépekről semmisítettek meg. A pontos eszközöket nem nevezték meg.

„Hogy segítsük Izrael védelmét, az amerikai hadsereg légierőt és légvédelmi rendszert vitt a régióba az elmúlt héten”

– jelentette ki Joe Biden amerikai elnök. „Ennek és a katonák rendkívüli ügyességének köszönhetően segítettük Izraelt, hogy szinte mindegyik drónt és más eszközt megsemmisítsen” – tette hozzá.

Nagy-Britannia és Franciaország is Izrael segítői között volt. Az izraeli hadsereg szóvivője arról beszélt: „Szorosan együttműködünk az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Franciaországban, akik cselekedtek ezen az éjjelen is. Ez a partnerség mindig szoros volt, és most egy szokatlan helyzetben valósult meg.”

Izrael közben bevetette a Vaskupola rakétavédelmi elhárító rendszerét.

Ebben a rendszerben a radarok felismerik a beérkező, veszélyt jelentő rakétákat, a rendszer kiszámolja potenciális útvonalukat, és a leginkább veszélyt jelentő rakéták felé megindítják az ellencsapást, hogy még a levegőben megsemmisítsék a rakétát.

Ezen túlmenően a David's Sling (Dávid Parittyája nevú, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert is bevetették, amelyet az izraeli Rafael és az amerikai Raytheon közösen fejlesztett ki az Izraeli Védelmi Erők (IDF) számára.

Izrael emellett az Arrow 2 és az Arrow 3 nevű, interkontinentális ballisztikus rakéták lelövésére kifejlesztett rakétarendszert is használta, utóbbit a légkörön kívül, az űrben is be lehet vetni az ellenséges ballisztikus rakéták ellen.

A legújabb, F-35l lopakodó vadászgépeket is bevetette a zsidó állam

a hétvégi konfliktus során, e gépeket már eddigi is használták drónok és cirkálórakéták lelövésére.

Az Izrael földjét elérő kevés iráni rakéta végül a Netavim légibázis területén csapódott be, de csak könnyű szerkezeti károkat okoztak. A bázis azóta is folyamatosan működik.