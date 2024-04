Miért gyűlöli Irán Izraelt? – háttér

A palesztin ügy

Irán minden évben a Ramadán utolsó péntekén megtartja az úgynevezett „Qudsz-napot” (Jeruzsálem arab elnevezése) amely során tömegesen felvonulnak a palesztin ügy mellett és Izrael elpusztítását követelik. Teherán utcáin ilyenkor tömegek zengik, hogy „halál Izraelre” és hatalmas plakátok jelennek meg városszerte amelyek azt hirdetik: hamarosan elfoglalják Jeruzsálemet.

A felvonulások része az izraeli és az amerikai zászlók elégetése, de gyakran felakasztják az izraeli és amerikai politikusok bábuit is. A Nyugaton élő muszlimok is rendszeresen felvonulnak a napon, hogy így fejezzék ki elkötelezettségüket a palesztin ügy iránt. Iránnak a palesztinok támogatása jó indok arra, hogy megnyerjék a muszlim világban többségben levő szunniták szimpátiáját.

Qudsz napi felvonulás plakátja: "Hamarosan Jeruzsálemben imádkozhattok" (Photo by Hossein Beris / Middle East Images / Middle East Images via AFP)

A Qudsz-nap is Ruholláh Homeini ajatollahoz kötődik. „Felszólítom a világ muszlimjait, hogy a Ramadán szent hónap utolsó péntekét – amely önmagában is meghatározó időszak, és a palesztin nép sorsát is meghatározhatja – jelöljék ki al-Kudsz napjának, és a világ muszlimjainak szolidaritását demonstráló ünnepségen jelentsék be, hogy támogatják a muszlim nép törvényes jogait. Kérem a Mindenható Allahot a muszlimok győzelméért a hitetlenek felett” – írta Homeini egy deklarációban 1979-ben. Az iráni vezetés a napon minden évben meghirdeti a „cionista rezsim közelgő végét.”

Jeruzsálem központi szerepet játszik az iráni retorikában annak ellenére, hogy a síita muszlimok számára nincs különösen nagy vallási jelentősége a városnak – írja Pinhas Inbari egy elemzésben. A Jerusalem Center for Public Affairs kutatója szerint ennek az az oka, hogy Irán regionális hatalomra tör, amelyhez szüksége van a szunniták támogatására is. „Az Irak és Irán közötti véres szunnita-síita háború után az ajatollahok úgy döntöttek, hogy Jeruzsálem felszabadítását helyezik előtérbe, hogy a szunniták nyugatra, Jeruzsálemre tekintsenek, és ne keletre, Teheránra” – írja Inbari.