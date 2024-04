Titokban találkozott az euróköteges kampányfinanszírozási botrány főszereplőjével Karácsony – méghozzá a NAV-házkutatás helyszínén! (videó)

Nyitókép: Facebook

Április 9-én Törökbálintra látogatott Karácsony Gergely főpolgármester és egy fórumot tartott, amiről a helyi ellenzék vezetője, polgármester-jelöltje Szőke Péter még közösségi oldalán is beszámolt. Azzal azonban nem dicsekedett el, hogy ezt megelőzően hol találkoztak egymással – mutat rá a Magyar Nemzet. A laphoz eljuttatott videófelvételek és fényképek tanúsága szerint egy megbeszélést tartottak, nem is akárhol, Perjés Gábornál. Karácsony Gergelyen kívül pedig Lukácsi Katalin és Szőke Péter is jelen volt. Ez azonban további kérdéseket vet fel, nem csak Törökbálint, hanem Karácsony Gergely vonatkozásában is. Hiszen mit keresett a főpolgármester egy olyan épületben, ahol a NAV nyomozói házkutatást tartottak, egy olyan embernél, akit valószínűleg gyanúsítottként hallgattak ki?