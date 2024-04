Az Orbán-kormány „megérett a bukásra”, „tömegek okkal várják el, hogy Magyarországon előrehozott választások legyenek” – Tényleg? Mesélj még!

Annak idején Karácsony Gergely is próbálkozott eladni magáról és a pártjáról, hogy ők valami egészen újat hoznak a magyar politikába, levetkőzik a Gyurcsány-korszak örökségét, leváltják magát a politikát. Ígért ilyesmit amúgy Bajnai Gordon és Márki-Zay Péter is – végül mindannyian Gyurcsány oldalán találták magukat.

Mi sem illusztrálja jobban ezt a kényszerpályát, mint a DK-MSZP-P konglomerátum hétvégi kampányrendezvénye.

A Telex által korábban politikai nagyvadként beazonosított, a bukott miniszterelnökről tavaly még nyeglén nyilatkozó főpolgármester vígan szelfizett a Gyurcsány-házaspárral, látványosan is becsicskulva a valódi góréknak. Persze nincs ebben túl nagy meglepetésfaktor: a Városháza hátországában és a képviselő-testületben is már 2019 óta a DK viszi a prímet, Karácsony Gergelyt akárhány villamos üti el, nincs valódi döntési szabadsága. És most hopp, egyenesen

a korábban csak Unicummal elviselhető posztszoci párt önkormányzati listáján találta magát! Valódi bravúr!

Nagy szavakból persze nem volt hiány a rendezvényen: Orbán bukni fog, megint, most már tényleg, előrehozott választások lesznek, satöbbi. A leginkább komikus talán Tüttő Kata volt, aki e példázattal illusztrálta a finoman szólva is kényszeres összeborulást Gyurcsányékkal:

„Róbert Gida és Micimackó találkoznak, Róbert Gida azt mondja Micimackónak, pont jókor jöttél, mert ez a nap legjobb része. Melyik az a rész? Az a rész, amikor te meg én mi leszünk. Göröngyös volt az idáig vezető út, nem házasságot kötünk, hanem szövetséget.”

Aztán a narancs rohadásáról értekezett, meg csupa szépet és jót ígért.

A felmérések és a listán elfoglalt helyét összevetve fájdalommal jelezzük: korántsem biztos, hogy e célokat Brüsszelben tudja majd megpróbálni kiharcolni Karácsony helyettese.

A főpolgármester nem kevesebbet állított: „A mi politikánk valójában nagyon egyszerű, azt csináljuk, amit mondunk, és azt mondjuk, amit gondolunk.” Vajon mire utalhatott? Az elmaradó lakásprogramra, a katasztrofális köztisztasági helyzetre, a folyamatosan csúszó, Tarlós-érából örökölt beruházásokra vagy a Lánchíd körül egyre nagyobbra dagadó botrányra? Nehéz lenne megmondani.

Van amúgy rutinja az ilyen paktumokban,

állt már ő vigyorogva a Bajnaiék és az MSZP színpadán is, hátrahagyva az aktuális szövetségeseit, esetleg a zuglói ásóbajnok mellett Tóth Csaba mellett, vagy éppen Márki-Zay Péter karját a magasba emelve, miután elütötte a villamos.

Az angolna hozzá képest egy karót nyelt, egyenes vonalon mozgó élőlény!

A baloldal tehát némileg forrong, ám az ökölszabály továbbra is érvényesül, ki előbb, ki utóbb, de mindenki próbálkozó Gyurcsány színpadán találja magát!

És van, ami szintén nem változik, nevezetesen a valóság meghajlítása, hátha attól jobb lesz nekik – Dobrev Klára nem kevesebbet állított, mintsem hogy

a kormány „megérett a bukásra, tömegek okkal várják el, hogy Magyarországon előrehozott választások legyenek,

és Orbán rendszerét minél hamarabb eltakarítsuk”.

Nos, a felmérések szerint erre még bőven várniuk kell, ha egyáltalán elkövetkezik valamikor. Persze attól a politikustól, aki a legutóbbi kétharmados Fidesz-hengert hozó választás napján is a győzelem szót ismételgette, attól mit is várhatna bárki. Mi nyilván semmit, Karácsonynak pedig már úgyis mindegy, elgázolta a Fletó Sped!