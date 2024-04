Gyurcsánnyal és Dobrevvel rúgta be a kampányát Karácsony Gergely

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

Ahogy korábban megírtuk, a DK, az MSZP és Párbeszéd közös, stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött egymással, így az európai parlamenti és az önkormányzati választásokon is együttműködnek majd. Ennek keretében a Demokratikus Koalíció hétvégén tartott kampánynyitóján Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt – írta meg a 24.hu.

Karácsony és Dobrev Klára együtt léptek színpadra.

Dobrev Klára, a DK-MSZP-Párbeszéd európai parlamenti listavezetője hangsúlyozta, hogy rengeteg munka volt megszervezni, hogy ez a „nagy csapat” összeálljon, és hogy szerte az országban közös polgármestereket és képviselőjelölteket tudjanak indítani.

Nem kiegyezni akarunk, hanem megküzdeni akarunk, nem kormányváltást, hanem az Orbán-rendszer bukását akarjuk

– mondta Dobrev Klára, majd hozzátette, hogy „a Fidesszel eddig és ezután sem fognak soha összefogni”.

A DK listavezetője emellett beszélt arról is, hogy csak egy erős és felkészült közösség képes legyőzni ezt a rendszert, és hogy csak egy ilyen közösség lesz majd képes vezetni az országot, amelyben szakpolitikusok, civilek és hazafiak vannak, akik képesek félretenni nézeteltéréseiket és pártérdekeiket.

Ez a kormány a szégyen és a kudarc kormánya, megérett a bukásra, előrehozott választások kellenek”

– mondta a Dobrev Klára.

Karácsony büszke az első ciklusára

A főpolgármester a rendezvényen arról beszélt, hogy az elmúlt öt évben számos olyan, megvilágító erejű történettel találkozott, amelyek rávilágítottak, mivel is kell szembenézniük. Így a jövőben nem csak azokat kell majd képviselniük, akik a különböző világválságoktól félnek, így például az ökológiai katasztrófától, hanem azokat is, akik akik hónapról hónapról élnek, és a mindennapi megélhetés is kihívást jelent számukra.

A baloldali városvezető szerint az első ciklusára büszke lehet, és most már pontosan tudja, hogyan kell majd felszámolni a szegénységet. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz évben senki nem ültetett annyi fát és senki sem cserélt le annyi buszt, mint ők. Emellett a munkavállalóikat is megbecsülték.

Európa nem az ellenségük, hanem a szövetségesük, aktív lobbizásba kezdtek, Budapesten 300 milliárd forint értékben tudnak uniós forrásokat használni a lakhatási és klímaválság enyhítésére, a közlekedés javítására, a kultúra támogatására”

– tette hozzá beszédében Karácsony Gergely.

Dobrev Klára bejegyzését itt tekintheti meg:

***