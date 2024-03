Magyar Péter tobzódik, a kemény mag örvend a messiásnak, közben Gyurcsány újra elkezdett falatozni

A mérések szerint ugyanis az épp tizenöt éve plusz egy napja a miniszterelnöki székről lemondott, ám a közéletből korántsem távozó Gyurcsány Ferenc pártja akár a legutóbbi eredményt is behúzhatja, ami négy mandátumot jelent. Az MSZP azonban azt az egyet is elveszítheti, amit egyébként Ujhelyi István pártból való kilépésével már amúgy is elveszített.

A P kötőjel Zöldek pedig még sohasem mérettette meg magát önálló pártként választáson, miért pont most próbálnák ki?

Ráadásul az ő támogatottságuk lassan a bivajbasznádi horgász szakkör létszámával vetekszik.

Szóval miközben itt a kegyelmi ügy, és az egyre fáradtabb és dühösebb balos messiás körül folynak a dolgok, lassan ráfordulunk a választási kampányra, az ellenzék pedig továbbra sem találja a hangot, önmagát és a megfelelő indulási konstrukciót. Mindazonáltal, ha az említett kooperáció testet ölt, úgy Gyurcsány jó nagy falatot tolhat be az arcába politikai értelemben, hiszen ez nem lesz más, mint a két kisebb betagozódása a nagyobba.

És akkor

lesz egy még erősebb, jórészt a 2010 előtti időket reprezentáló banda, amit ténylegesen is a bukott kormányfő dominálhat

– miközben a külön parlamenti frakciók nyilván megmaradnak 2026-ig. Kell pénz lóvéra, no meg arra a guruló dollárok miatt kiszabott ÁSZ-büntetésre!

A Momentum közben csendesen befarolt Karácsony Gergely mögé, a Jobbik önálló útra lépett, már ameddig megteheti, az LMP pedig egyedüli ellenzéki pártként igyekszik a konstruktivitás arcélét mutatni, egy szakmailag talán kikezdhetetlen főpolgármester-jelöltet is bedobva a fővárosi köztudatba.

Apropó Vitézy Dávid! Tarlós István annak idején azzal utasította vissza Karácsony Gergely vitára szóló meghívóját, hogy ha majd eldől, Puzsér Róbert vagy a zuglói polgármester a fő kihívó, akkor lehet róla szó. Azóta a 2019-ben távozó főpolgármester már bánja, hogy nem állt kötélnek, ám az akkor vitézkedő

Karácsony most azért nem hajlandó vitázni, mert Szentkirályi Alexandra volt főpolgármester-helyettes és kormányszóvivő személyében szintén kihívót kapott.

Hoppá, mégsem olyan fontos az ilyen típusú megmérettetés, kedves Budapest köztársasági „államfő”?

Mondjuk a Tarlós-érában kéthetente megtartott Budapestinfók is elmaradtak, szóval aligha meglepetés, hogy a párbeszédet szorgalmazó egykori Párbeszéd-társelnök kerüli a párbeszédet. Elég néha pár beszéd – magyarul, sosem angolul.