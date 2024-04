Hiába beszélt „több ezer” „kiábrándult fideszessel”, hiába tapsolták meg a vonyarcvashegyi diszkóban, fájdalom, Magyar Péter leginkább a baloldalon garázdálkodik

De milyen következtetéseket vonhatunk le a mostani demonstrációból, illetve annak utózöngéiből?

I.

Először is: sokan vannak, pláne Budapesten, akik elégedetlenek a kormánnyal. Sőt, akár indulatosak is, jórészt sose szavaztak Orbán Viktorra, nem is értik, ki tenne ilyet, hiszen ők egészen mást gondolnak a világról, és nem nagyon ismernek a valós és virtuális környezetükben olyat, aki ne velük értene egyet. Ezt a buborék-érzést tette egyértelművé a megidézett 2018-as megmozdulás is.

Bár még Budapest nagyjából negyven százaléka is fideszes, ebből a hangulatból sarjad ki négyévente a „le kell menni vidékre” jelszava.

Nos, ez az ellenzéki sokaság szinte bármilyen (jó, azért nem bármilyen) hívó szóra utcára vonul pár óra erejéig, ha épp van apropó, kifejezve a szólásszabadság és egyéb jogok állítólagos csorbításával szembeni ellenérzést. Jelszavaik valának: O1G és/vagy Mocskos Fidesz!