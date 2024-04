Elég volt! Itt az ideje, hogy végre úgy tekintsünk Magyar Péterre, ahogyan ténylegesen van – egész egyszerűen egy tökéletes ember áll előttünk!

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

Írtak már sokan sokfélét, olykor-olykor mintha kezdene is túltolódni a dolog – de talán éppen ezért indokolt végre megállni néhány percre, lehántani mindent, ami külsőleg rárakódott, nagyvonalúan figyelmen kívül hagyva mindazt, aminek nem voltunk személyesen tanúi:

nézzük végre a dolgot magát. A saját, torzítatlan, közvetlenül elénk tárt megnyilvánulásait.

Egész egyszerűen egy tökéletes ember áll előttünk.

Amikor a Partizánban meg kell képezni a kiábrándult ősfideszes imázsát, akkor

a nemzeti oldalhoz tartozó jobboldali emberként” leszögezi:

„Én soha nem leszek a másik oldalon. Ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm”. Itt élnem, halnom kell, kvázi. Ugyanakkor érzi, hogy ne érezné, hogy a Spinoza Színház közönségének már akár diszkomfort érzése is lehet egy deklaráltan jobbos-nemzeti figurától, így eléjük járulva – a maga empatikus módján – sietve tisztázza, mielőtt félreértések támadnának:

Alapvetően én egy liberális ember vagyok,

vagy annak vallom magamat, bármennyire is szitokszó ez”. Majd megemlíti, milyen reakciókat kapott a most már természetesen csak „volt” oldalától (arról például, aki őt kevéssé elegáns kifejezéssel „takonygerincűnek” nevezte, ő bezzeg higgadtan és rezzenéstelen arccal jegyzi meg en passant a magas lóról, hogy az illetőnek „sok haszna nem volt az életben”). Egyébként is, őt kiskorában a szülei többször bevitték a Mérleg utcába, ahol kis „gadgeteket” kapott a Pető Iván bácsitól.

Gadgeteket, értjük, így mondják a szadeszes hűtőmágnest belpestiül.

Majd átmegy a Válasz Online-hoz, és

onnan már önérzetesen üzeni a Mandinernek, hogy ő valójában csak 9-10 éves korában volt liberális,

„ha egyáltalán egy 9-10 éves gyereknek lehet bármilyen politikai beállítottsága”, de tízévesen már le van fotózva fideszes lufival. Minden közönségnek pontosan azt prezentálja, amit az hallani akar, hát nem tünemény az ilyen politikus?

A szövegszinten „polgári” Magyarországot építő közösségének bemutatkozását illusztráló képen egy férfi nemi szervet látunk a megfelelő trágár kifejezéssel

– a szende konzervatív majd tapsol a szövegnek, az alpári balliberális meg majd a képnek, suum cuique, ahogy azt kell.

Az egyik eszmefuttatásában azon lamentál, hogy miért kellett Varga Juditnak idén februárban lemondania, holott oly áldozatos munkával építették fel ők, mármint Magyar Péterék; ez a lemondatás „kicsit az én arculcsapásom is volt” és egyben a legutolsó csepp a pohárban – meséli nekünk az együttérző exférj áldozati pózában, mi pedig részvéttel beleborzongunk, hogy ez tényleg mennyire fájhatott a szerencsétlennek.

Hogy egy másik interjúban szinte egyidejűleg azt fejtegesse,

mennyire végtelenül összeférhetetlen volt egymással Varga Judit mostani párkapcsolata és a fideszes pozíciója,

mi pedig elismerőleg bólintsunk, amiért bátran rámutat, micsoda „politikai és jogi nonszensz”, vállalhatatlan anomália volt ez tulajdonképpen, hosszú hónapokon át. Tizenhárom százalékot a tisztán látó bölcsnek, de izibe’! (Feltehetném a kérdést, hogy amennyiben Varga Judit nem mondott volna le, és ezáltal Magyar Péter sem érezte volna magát arculcsapva, hanem szigorúan a „Nem leszünk az új földesurak jobbágyai és kiszolgálói” jegyében eredeti szándéka szerint elhelyezkedett volna Mészáros Lőrinc egyik cégénél, merthogy szerinte más érdemi munkáltató nem is létezik széles e hazában, szóval ha ez így lett volna, akkor ugye máig sem lenne probléma Varga Judit összeférhetetlensége –

de nem teszek fel ilyen kérdést, mert nem fizet a Tóni, akkor pedig minek fárasszam magam kötekedéssel.)

Mámorító kérlelhetetlenséggel küzd egy „új, demokratikus” Magyarországért, ahol „minden magyar ember számít” – de közben még arra is jut ideje, hogy a Mandiner „Hont András újra odaszólt Magyar Péternek” című, Hont András képével illusztrált Facebook-posztja alá az élesítést követő három percen belül odakommentelje a kérdést: „Ő ki egyébként?”.