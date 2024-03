Ez lenne a keresztény-konzervatív alternatíva, tényleg? A fickó, aki „figyeljétek az én csajom” benyomást keltő poszttal menőzik, gyermekei anyjának kárára?

Az is teljesen érthető volt, amikor a 2021-es előválasztásokon Márki-Zay Péter impresszív számai nyűgöztek le tömegeket – hogy a felé irányuló kritikákra kezdettől fogva egy lekezelő „aberrált!” volt a reakciója (amint az a már-már „aberrált 2.0”-nak ható, boldog-boldogtalannak bekommentelt „Tóni jól fizet? [bohócfejes emodzsi]” esetében is történik), az simán elnézhető volt az egykori miniszterelnök-jelöltnek, amíg egy személyben megtestesítette a Reményt.

Csak legyen elnézhető az is, ha valakit meg az zavar, ha a mindenkori messiás egy magát túlnyerő kellemetlenebb gyarló fideszes arroganciájával akar hangnemváltást hozni a magyar közéletbe.

„Rettenetes, hogy mennyi konzervatív politikusból veszett ki az alázat” – panaszkodnak sokan joggal, erre érkezik az eddigi „belső kritikus”, a morális fárosz, és az év elején még zokszó nélkül felvett millióinak kamataiból a legnagyobb természetességgel szólogat be és küldözget bohócfejecskéket olyan újságíróknak és publicistáknak is, akik hosszú évek óta pedáns kutatómunkával és alapos elemzésekkel próbáltak (akár ingyen is, de semmiképpen nem milliókért) rávilágítani az ellenzék lehetséges kitörési pontjaira és a kormánybuktatáshoz vezető sziszifuszi útra. Akiket egykor MZP szekértolózott és propagandistázott le azért, mert kételkedni mertek páratlan kvalitásaiban, ugyanazokat most MP szekértolózza és propagandistázza szkeptikus megnyilvánulásaik miatt.

Elképzelhetetlen volna-e egyszer egy olyan keresztény-konzervatív reménysugár, aki nem ítélkezik legott (kínos stílusban) minden kritikusa felett?

„Új, modern, európai Magyarországot építünk” – halljuk ráadásul a legújabb videóüzenetben, és ha valaki összezavarodik, hogy ezt most pontosan ki is ígéri, akkor joggal zavarodik össze, tekintve, hogy 2021 őszén például még személyesen Dobrev Klára szándékozott „megteremteni egy modern, európai, demokratikus köztársaságot, a Sokak Magyarországát”. Dobrev Klára, a velünk élő múlt és az elfuserált ellenzék megtestesítője, ő szokott ilyen moderneseket és európaiasakat ígérni, pontosan.

Most azonban (elnézést, ha kiábrándító leszek) maga Magyar Péter állt elő ezzel a korszakos mondattal; ilyeneket jelent ki mostanság, amikor épp nem a Facebookon kommentelget („minden háttér vagy csapat nélkül”) a vele kapcsolatos, mégoly marginális megnyilvánulásokra.

Ez egy ilyen fura vírusnak tűnik: mihelyt a NER valamely bírálója adott számú követőnél többre tesz szert a Facebookon, már nem bír megállni ott, ahol arra igény lenne, és ahol a lazán kötődő Fidesz-szavazókat esetleg még el is érhetné (legyen szó akár pedagógusbérekről, akár közpénzkezelésről), hanem

azonnal késztetést érez a dolog túltolására.

Volna itt minimum néhány százezer ember, akit érdekelne a jelenlegi, józan magyar Magyarország eggyel bűntelenebb kivitelben, erre mit kínál neki az első, az ötödik vagy a huszadik ellenzéki erő?

Egy új, modern, európai Magyarországot.

Mintha nem azért lett volna itt ennyi kétharmad, mert ha valamit nem kér az a szerencsétlen polgár, az egy kiszámíthatatlanul új, az aktuális korszellem szerinti, brüsszeli értelemben vett európai Magyarország. És mégis, mintha megnyomnának egy gombot, adott ponton már olvassa is fel a súgógépről mind:

új és modern és európai országot hozok neked, te kopott, elavult, balkáni polgár.

Propagandista vagyok-e, ha jelzem, hogy ez így nem feltétlenül fog működni?

Érzékenyebb, jóérzésű konzervatív-keresztény körökben azonban talán joggal verheti ki a biztosítékot Magyar Péter minapi húzása is: miután az egyik ellenzéki portál szegénysorsú, apátiában senyvedő olvasója egy elitétteremben belebotlik Varga Juditba és készít róla egy lesifotót, amelyen elkezd csámcsogni az internet,

a páratlanul tisztességes exférj hirtelen kitesz egy napsütéses fényképet magáról és a mosolygó barátnőjéről.

Amely lájkvadász lépés már akkor is felvetne bizonyos kérdéseket, ha a fotó megosztását követően gondosan ügyelne kommentszekciójának moderálására, szem előtt tartván akár azt is, hogy kiskorú fiai bármikor beleolvashatnak a visszajelzésekbe – de nem:

a rajongók háborítatlanul élcelődhetnek Varga Juditon.

Ez lenne a keresztény-konzervatív alternatíva? Magyar Péter, aki a NER-en belül állítólag folyamatos kritikákkal igyekezett rávilágítani a visszásságokra, most, hogy minden béklyótól felszabadult és úgy élheti példás polgári mindennapjait, ahogyan neki tetszik,

figyeljétek az én csajom” benyomást keltő poszttal menőzik, gyermekei anyjának kárára?

Nem pont ez a hozzáállás az, amely a célcsoportnak tekinthető polgári közönségét taszítja? Vagy legalábbis taszítani szokta, ha kormánypárti részről tapasztalható.

Vagy hát lehet, hogy őrült szerencsétlen egybeesésről van szó csupán, véletlenül és ártatlanul posztolódott ki a fotó pont akkor, amikor – ez esetben viszont fura, hogy miközben az internet szerteágazó bugyraiban feltűnik neki, ha valahol róla írnak (és adott esetben időt, fáradságot nem kímélve odakommenteli a maga bohócfejecskéjét), a saját oldalán napokon át elkerüli figyelmét, ha gyermekei édesanyján megy a nevetgélés.

Legalábbis el lehetne képzelni ennél szimpatikusabb konzervatív férfiviselkedést.

Magyar Péter mindenesetre sérelmezi, hogy csak a lejáratása megy a Mandineren is, „mindannyiunk adójából” (pedig egy államilag finanszírozott felügyelőbizottsági tag sokéves adója, az nem kevés pénz), ahelyett, hogy az általa felvetett kérdésekkel foglalkoznánk. Csakhogy a fenti sorokban semmi másról nincs szó, mint általa felvetett kérdésekről:

ha nem kommentelgetne (már elnézést, de) idióta bohócfejecskéket, ha nem használna üres és buta dékás szlogeneket,

továbbá ha a látszatát is kerülné annak, hogy alkalomadtán gyermekei édesanyjának kárára növeli lájkjainak és interakciójának számát, akkor arról se lehetne vagy kellene merengenünk, hogy mindez vajon segíti-e az Ügyét, amely miatt oly sok tisztességes és/vagy „apátiába zuhant” ember ajándékozza meg őt kitüntető bizalmával.

*